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Что будет с субсидиями с высоким тарифом на свет: в Минсоцполитики дали ответ

Дмитрий Видоменко
11 июня 2024, 09:58
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Государство имеет деньги для жилищных субсидий, даже несмотря на повышение тарифа на электроэнергию до 4,32 грн/кВт-ч, заявили в Минсоцполитики.
Тариф, субсидия
Тариф на свет с 1 июня - что будет с субсидиями / коллаж Главред, фото УНИАН

В украинском бюджете есть деньги для жилищно-коммунальных субсидий ‒ даже несмотря на недавнее повышение тарифа на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт-час. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Как говорит чиновница, сам процесс перерасчета будет проведен автоматически:

  • механизм субсидий работает так, что "если тариф повышается, а вы являетесь семьей, получающей субсидии, то субсидия вам будет пересчитана";
  • рассчитывать на субсидию могут и те, кто в результате повышения тарифа почувствует трудности с оплатой счетов – для этого нужно обращаться в Пенсионный фонд.

"Начисление выплат осуществляет Пенсионный фонд, имеющий очень мощную ИТ-систему. Для всех семей, имеющих субсидии, мы сами автоматически эти субсидии пересчитаем. Деньги для этого есть и будут", – сказала замминистра.

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При этом Марчак заявила о том, что уже разработано пресловутое упрощенное заявление на субсидию.

"Заходите на сайт "Дії" или Пенсионного фонда, затем в электронный кабинет, где онлайн можно подать короткое заявление. Остальное мы сделаем сами как государство. И мы будем назначать субсидии всем, кто в них нуждается", – объяснила чиновница.

Кто такая Дарья Марчак?

Первый заместитель министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.
Родилась 9 июля 1984 года.

В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории.

С 2012 по 2013 год-редактор сайта forbes.ua.

С января 2015 по май 2016 года – советник министра финансов Н. Яресько по вопросам коммуникаций; руководитель коммуникаций Министерства финансов.

В 2016-2017 году-директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта".

2017-2019 года-советник министра КМУ А. Саенко по реформе государственного управления. Также, в течение 2018 года-эксперт проекта „Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR).

С марта 2018 по август 2019 года – консультант Всемирного банка по адвокации земельной реформы в Украине.

С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора Государственного предприятия „Прозорро. Продажи"; а также руководитель Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики (на общественных началах).

26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя министра социальной политики Украины.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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