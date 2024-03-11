В Украине выросли выплаты военным пенсионерам: на сколько и какие надбавки

Общая сумма пенсии для участников боевых действий со всеми надбавками не может быть меньше 210% прожиточного минимума.

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В Украине увеличили пенсии военным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности. Об этом говорится в материале "24 канала".

Минимальные выплаты военным по инвалидности, без учета каких-либо надбавок, ранее составляли:

I группа инвалидности - 5 512,19 гривны;

II группа - 5 262,01 гривны;

ІІІ группа - 5 010,64 гривни.

После мартовской индексации эти суммы выросли примерно на 600-700 гривен. Важно учитывать, что в зависимости от звания и причин увечья размеры выплат могут быть выше еще на 10-30%.

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Повышение пенсий с увеличением прожиточного минимума

Вместе с увеличением прожиточного минимума до 2 361 гривен, пенсии военнослужащих также выросли. Новые выплачиваются уже с 1 марта, указано в примечании к Закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Участники боевых действий и инвалиды войны имеют дополнительные надбавки к пенсиям. В частности, участникам боевых действий доплачивается 25% прожиточного минимума к пенсии, а для лиц с инвалидностью вследствие войны надбавки составляют: I группа - 50%, II группа - 40%, III группа - 30%.

Общая сумма пенсии для участников боевых действий со всеми надбавками не может быть меньше, чем 210% прожиточного минимума. Для военных, получивших инвалидность вследствие войны эти показатели составляют:

І группа - 650%;

ІІ группа - 525%;

ІІІ группа - 360%.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также с 1 апреля 2024 года часть пенсионных выплат могут приостановить для пенсионеров. Чтобы избежать приостановления, они должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года через отделения "Ощадбанка", Пенсионный фонд Украины, или через видеоидентификацию

Как сообщал Главред, с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Вследствие этого часть пенсий будет повышена с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

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