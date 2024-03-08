В Украине ограничат переводы по картам: кого коснутся изменения

Национальный банк Украины работает над новым законопроектом, согласно которому украинцам могут ограничить денежные переводы на карту. Об этом в сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Укринформ.
Согласно словам нардепа, коснется ограничение тех, кто злоупотребил "аномальными операциями" и не затронет практически 99% безналичных операций.
Он также добавил, что "аномальными" операциями называют те, которые используются для торговли:
- наркотиками
- нелегальным спиртом и табаком
- услугами игрового бизнеса
"Это крупные преступные "бизнесы", которые пытаются привлечь к своим схемам многих физических лиц", - объяснил нардеп.
К тому же, в Украине есть случаи, когда пенсионер получает на карту от 100 незнакомых людей различные суммы, что говорит о привлечении лица к противоправной деятельности.
"На жаргоне преступников это называется "дропер", когда пенсионер отдает свою карточку как бы "в аренду" и за небольшой процент аккумулирует на ней поступления от неизвестных людей, а затем перебрасывает эти средства преступнику. Это я как пример привел, варианты схем могут быть разные. Таким вот операциям Нацбанк и предлагает противодействовать. Система безналичных расчетов не может использоваться для преступной деятельности, это очевидно. Поэтому позиция НБУ для меня абсолютно понятна", - резюмировал Гетманцев.
Кто такой Даниил Гетманцев
Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.
Денежные переводы в Украине
Как сообщал Главред, банки в Украине уже некоторое время устанавливают лимиты для денежных переводов с карты на карту, чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения, сообщает портал "Обозреватель".
Также, в Украине не блокируют банковские карты для получения пенсии, если по ним нет долгого движения средств, однако могут перестать начислять пенсию. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Помимо прочего, в новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе.
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