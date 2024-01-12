Блокировка карт уклонистов: в правительстве поставили точку в вопросе

В новом и нашумевшем законопроекте о мобилизации в Украине был пункт о внесении уклонистов в базу должников. Эта идея вызвала у многих массу вопросов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский поставил точку в этом вопросе, передает Телеграф.
Как известно, внесение в такую базу привело бы к блокировке банковских счетов. Неявка гражданина в ТЦК по повестке могла давать право руководству военкомата не только блокировки счетов, но и лишения права на управление автомобилем. Вениславский сообщил, что от этого пункта в Раде отказались.
По словам члена комитета, данная идея является неконституционной.
"Эта норма вызвала возражения у всех, особенно у антикоррупционеров. Дискредитационные полномочия руководителя ТЦК точно не соответствуют Конституции", - говорит Вениславский.
Он также добавил, что в праве собственности и других основополагающих правах ограничить гражданина Украины могут только после решения суда.
"По этому, этого не будет в будущем законе", - резюмировал член комитета по по вопросам национальной безопасности.
Мобилизация в Украине
Напомним, новый законопроект вернули на доработку. Решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Также, советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал перспективы принятия нового закона о мобилизации. Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, законопроект о мобилизации будет принят в любом случае.
Помимо прочего, в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны рассказали, какие изменения могут быть внесены в законопроект о мобилизацию и прохождении военной службы по итогам обсуждения.
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