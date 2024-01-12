Будут "непопулярные решения": в ОП назвали сроки принятия закона о мобилизации

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал перспективы принятия нового закона о мобилизации.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, законопроект о мобилизации будет принят в любом случае.
"Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом дополнительных правок, которые нужно внести", - говорит представитель ОП.
Вместе с тем он убежден, что независимо от его принятия страна-оккупант РФ будет продолжать давить по линии фронта.
"И либо мы проигрываем войну, либо ведем ее правильно: получаем новое оружие, новые подготовленные бригады и эффективно продолжаем боевые действия", – уточнил собеседник.
При этом он убежден, что народные депутаты должны брать на себя ответственность и принять "непопулярные решения".
"Депутаты хотят принять закон, который будет нравиться людям, но это невозможно. Они пытаются пройти между каплями, но этого не получится. Есть депутаты, которые понимают важность этого момента и готовы брать на себя ответственность. А есть ряд депутатов, которые продолжают играть в политический процесс. Когда ты демонстрируешь готовность эти решения принимать - ты и являешься великим политиком. А не наоборот, когда ты хочешь прикрываться теми или иными социальными страхами", – добавил Подоляк.
Законопроект о мобилизации
Ранее в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации. Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.
Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству. ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.
Как ранее сообщалось, в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.
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