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Пенсии в Украине будут назначать иначе: что ужесточили

Дмитрий Видоменко
12 января 2024, 09:54
В Украине с 1 января изменили требования для выхода на пенсию. Для всех минимальный стаж составит 31 год для того, чтобы получать выплату с 60 лет.
Старик, пенсии
Теперь минимальный страховой стаж для выхода на пенсию - 31 год / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 января 2024 года в очередной раз ужесточили требования для выхода на пенсию. Для всех украинцев минимальный стаж составит 31 год ‒ для того, чтобы получать выплату с 60 лет. Об этом говорится в материале портала "Обозреватель".

Для того, чтобы получать пенсию с 63 лет с этого года нужно иметь как минимум 21 год стажа (было 20 лет). А для получения пенсии в 65 лет, как и раньше, нужно иметь от 15 лет страхового стажа.

Ужесточения требования к стажу предусмотрено реформой еще от 2017 года. С того момента ежегодно на дюжину месяцев увеличиваются требования к стажу. В результате украинцы вскоре смогут вовремя выйти на пенсию только при условии, если у них есть как минимум 35 лет страхового стажа.

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До полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, согласно данным Пенсионного фонда, украинцы выходили на пенсию со средним стажем в 32 года. То есть в 2024 году для многих украинцев ситуация не изменится. Их стажа будет хватать для того, чтобы вовремя выйти на пенсию. Однако уже со следующего года у тысяч украинцев возникнут серьезные проблемы. И им придется работать дольше.

Требования к стажу будут увеличиваться ежегодно. Так, для выхода на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь:

  • в 2025-м – от 32 лет стажа;
  • в 2026-м – от 33 лет;
  • в 2027-м – от 34 лет;
  • в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не соответствуете этим условиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать (в зависимости от того, когда исполнится) стаж:

  • в 2023-м – от 20 до 30 лет;
  • в 2024-м – от 21 до 31 года;
  • в 2025-м – от 22 до 32 лет;
  • в 2026-м – от 23 до 33 лет;
  • в 2027-м – от 24 до 34 лет;
  • в 2028-м – от 25 до 35 лет.

Пенсия в Украине

Напомним, что в Украине повысят пенсии на 2,3 тысячи грн. В Украине с 1 января 2024 года значительно увеличится максимальная пенсия. Ее размер составит 23 610 грн, что на 2 680 грн больше, чем в 2023-м.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й. Кабинет Министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 годы до первого чтения в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Чиновники объяснили, кто под угрозой - много ли украинцев рискуют лишиться пенсии. Полноценную выплату пенсий могут принципиально остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев.

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