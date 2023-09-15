Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й: что будет з зарплатами, пенсиями и прожиточным минимумом

Кабинет министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 года к первому чтению в Раде, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Проект бюджета на 2024 год уже готов к первому чтению в Раде / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Кабмин закончил процесс разработки проекта государственного бюджета Украины на будущий год к первому чтению. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По имеющимся данным, доходы общего фонда бюджета запланированы на уровне 1,56 трлн грн, расходы – 3,11 трлн грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета по общему фонду предлагается на уровне 1,53 трлн.

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Что будет с зарплатами в 2024 году

Предполагается, что, несмотря на серьезные трудности, в Украине все же будут расти зарплаты. Средняя зарплата в следующем году, согласно расчетам Минфина, составит 21 852 грн.

Прожиточный минимум с 1 января 2024 года увеличится с 2589 грн до 2920 грн, а минимальная зарплата – до 7,1 тысячи грн с 6,7 тысячи грн. С 1 апреля 2024 года она повысится еще раз до 8000 грн.

В самом бюджете заложено повышение минимальной зарплаты. В 2024 году ее повысят в январе с 6700 до 7100 грн и в июле – до 8000 грн.

Что будет с пенсиями в 2024 году

Пересмотрят также и прожиточный минимум. А к нему привязаны алименты, пенсии, ряд социальных выплат (субсидии и так далее). Например, минимальные пенсии планируется увеличить в 2024 году с 2093 до 2361 грн.

Также увеличится гарантированная выплата для украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону в 2023 году они должны будут получать не менее 2680 грн.

Какой будет минимальная зарплата в 2024 году

Некоторое время назад для разработки местных бюджетов Минфин разослал в органы местной власти служебный документ, в котором указывается, что:

с января 2024 года минималка в Украине будет составлять 7,1 тысячи грн;

с июля – 8 тысяч грн.

При этом минимальную зарплату в 2025 году планируется повысить до 8 370 грн. А в 2026-м – до 8 956 грн.

До того сообщалось, что в Украине будут давать деньги родителям на нужды детей. Выплаты будут предоставляться теперь семьям с детьми, которые зарегистрированы на территориях, которые были либо пребывают во временной оккупации, либо находятся в зоне боевых действий, проживают на границе со страной-агрессоров РФ, малообеспеченным и имеющим детей, а также принадлежащим к таким категориям, как ребенок с инвалидностью или ребенок из многодетной семьи.

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