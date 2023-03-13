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Кабмин предложил Раде увеличить "военный" бюджет на пол-миллиарда гривен

13 марта 2023, 20:19
Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем предложил Верховной Раде увеличить расходы бюджета на 537 млрд, большинство из этих денег — направят на оборону.
Шмыгаль, деньги
Денис Шмыгаль / коллаж фото УНИАН

Кабинет министров поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"Более 518 млрд грн предлагаем дополнительно направить на сектор безопасности и обороны и еще на 19 млрд увеличить резервный фонд. Это будет способствовать усилению нашей обороноспособности и остановке российской агрессии", — заявил чиновник.

По словам, благодаря помощи международных партнеров Украина нашла дополнительные деньги для поддержки ВСУ. В законопроекте эти средства предлагают направить на выплаты военнослужащим, закупку военной/специальной техники и оборудования. Шмыгаль отметил, что правительство рассчитывает на поддержку украинского парламента.

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Народная депутат Роксолана Пидласа в Facebook перечислила источники покрытия дополнительных расходов:

419,3 млрд грн — увеличение дефицита госбюджета (внутренние и внешние заимствования);

60,7 млрд грн — увеличение доходов госбюджета (за счет увеличения поступлений ПДФЛ, НДС с произведенных товаров и части чистого налога госбанков;

50,3 млрд грн — сокращение расходов на обслуживание госдолга;

6,9 млрд грн — уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

Повышение зарплат военным

С 1 февраля военнослужащим должны увеличить размер месячной зарплаты, чтобы минимальный уровень для ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы составлял не менее 20 100 гривен.

Для лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и Нацполиции - на уровне не менее 17 тысяч гривен.

Порядок выплат денежного вознаграждения поменялся с 1 февраля 2023 года.

Такое решение в совместном заявлении военных аргументируют необходимостью оптимизировать расходы Госбюджета и установлением справедливой финансовой награды для тех, кто выполняет задачи в районах боевых действий, но не принимает непосредственного участия в боях.

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