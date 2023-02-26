"Даже в ближайшие 100 лет": никакого примирения с Россией не будет - Шмыгаль

Между Украиной и РФ не может быть никакого сотрудничества в течение столетия, считает Денис Шмыгаль.

Шмыгаль / pixabay, скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался об отношениях с РФ. В интервью немецкому изданию Focus Шмыгаль отметил, что Украина не пойдет на примирение и сотрудничество с Россией, которая развязала агрессивную войну против нашей страны, по меньшей мере, на протяжении столетия.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина - это суверенная страна с международно признанными границами, поэтому она не может пойти на компромиссы со страной-агрессором.

"Единственный компромисс - полный вывод российских войск из Украины в границы 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что смена границ была бы неприемлемым компромиссом и для Европы", - сказал он.

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Компромиссы по территориальной целостности Украины

Премьер также отверг любые компромиссы по территориальной целостности в обмен на скорейшее получение членства в ЕС и сильные гарантии безопасности для остальной страны.

"Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит. Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, который шантажирует весь мир", - сказал он.

Он также считает, что между Украиной и РФ не может быть никакого сотрудничества в течение столетия.

"Примирение, сотрудничество - нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль объяснил, что разоружить Россию можно путем санкции, отказа от сотрудничества с ней, конфискации российских активов и военной помощи Украине.

Переговоры Украины и России

В январе 2023 года российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

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