Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет – Шмыгаль

Планы Киева бросают вызов истеблишменту Евросоюза, который пытается сохранить членство Украины в ЕС как гораздо более отдаленную концепцию.

Денис Шмыгаль рассказал об амбициозном плане Украины стать членом ЕС / Коллаж фото УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украины есть амбициозный план стать членом Евросоюза в течение двух лет.

В 2023 году Киев рассчитывает провести предвступительный этап переговоров.

"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023-м, мы можем уже проводить этот предвступительный этап переговоров", – сказал Шмыгаль интервью Politico.

Издание отмечает, что планы Киева бросают вызов истеблишменту Евросоюза, который пытается сохранить членство Украины в ЕС как гораздо более отдаленную концепцию.

Членство Украины в Евросоюзе

17 июня 2022 года Европейская комиссия вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, для начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз нужно перейти к выполнению перечня требований. Среди них – реформа Конституционного суда, борьба с коррупцией, назначение руководителей антикоррупционных органов и решение других вопросов.

Позже Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе. За принятие соответствующей резолюции Европарламент проголосовал 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

Тем временем французский лидер Эммануэль Макрон придумал новое политическое сообщество для государств, разделяющих общий набор демократических ценностей. Его членами могут стать страны, которые хотят получить членство в ЕС, в том числе и Украина. Данное сообщество не будет "альтернативой" расширения Евросоюза, а также не заменит Совет Европы и ОБСЕ.

Также Макрон заявил в прошлом году, что до вступления Украины в ЕС могут пройти "десятилетия".

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