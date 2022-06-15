Украину тоже примут: Макрон предложил Европе новый союз

Макрон / Reuters, УНИАН

Французский лидер Эммануэль Макрон придумал новое политическое сообщество для государств, разделяющих общий набор демократических ценностей. Как сообщает издание Радио Свобода, его членами могут стать страны, которые хотят получить членство в ЕС, в том числе и Украина.

Данное сообщество не будет "альтернативой" расширения Евросоюза, а также не заменит Совет Европы и ОБСЕ.

Новое сообщество ЕС

Новое политическое сообщество будет открыто для европейских государств, которые разделяют общий набор демократических ценностей, независимо от членства в ЕС или характера их текущих отношений с блоком.

В документе указано, что это предложение не является "заменой" или "альтернативой" политике расширения ЕС и не заменит другие политические органы, такие как Совет Европы или ОБСЕ

Предложение предусматривает "легкую юридическую структуру" с правом принимать решение, которая собирается несколько раз в год на уровнях глав государств, правительств и министров

Предложение обсудят главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июля. На саммите также будет рассмотрен вывод Еврокомиссии по заявкам на членство Украины, Грузии и Молдовы.

По данным нескольких источников Радио Свобода, комиссия намерена рекомендовать предоставить статус кандидата с некоторыми условиями, по крайней мере, для Украины и Молдовы, хотя, вероятно, не все 27 стран-членов ЕС поддержат эту рекомендацию.

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