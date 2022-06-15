Украину тоже примут: Макрон предложил Европе новый союз

Новое политическое сообщество будет открыто для европейских государств.
Французский лидер Эммануэль Макрон придумал новое политическое сообщество для государств, разделяющих общий набор демократических ценностей. Как сообщает издание Радио Свобода, его членами могут стать страны, которые хотят получить членство в ЕС, в том числе и Украина.
Данное сообщество не будет "альтернативой" расширения Евросоюза, а также не заменит Совет Европы и ОБСЕ.
Новое сообщество ЕС
- Новое политическое сообщество будет открыто для европейских государств, которые разделяют общий набор демократических ценностей, независимо от членства в ЕС или характера их текущих отношений с блоком.
- В документе указано, что это предложение не является "заменой" или "альтернативой" политике расширения ЕС и не заменит другие политические органы, такие как Совет Европы или ОБСЕ
- Предложение предусматривает "легкую юридическую структуру" с правом принимать решение, которая собирается несколько раз в год на уровнях глав государств, правительств и министров
- Предложение обсудят главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июля. На саммите также будет рассмотрен вывод Еврокомиссии по заявкам на членство Украины, Грузии и Молдовы.
По данным нескольких источников Радио Свобода, комиссия намерена рекомендовать предоставить статус кандидата с некоторыми условиями, по крайней мере, для Украины и Молдовы, хотя, вероятно, не все 27 стран-членов ЕС поддержат эту рекомендацию.
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Автор: Маша Тупченко