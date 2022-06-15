Украинцам придется продолжать переговоры с Россией: Макрон сделал неоднозначное заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон усилил свою риторику в отношении России, но заявил о необходимости переговоров с Москвой.
Французский президент Эммануэль Макрон утверждает, что официальному Киеву необходимо пойти на переговоры с верхушкой страны-агрессора, России ‒ то есть с Кремлем. Об этом он заявил в свежем комментарии Radio Free Europe Radio Liberty.
"Мы сделаем все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжать переговоры", – сказал президент Франции, выступая на НАТОвской базе в Румынии.
Далее, согласно плану визита, Макрон поедет в молдовскую столицу Кишинев ‒ для проведения консультаций с местным президентом Майей Санду. Завтра, как сообщают СМИ, 16 июня он должен посетить Киев с визитом ‒ вместе с немецким канцлером Олафом Шольцем, итальянским премьером Марио Драги и румынским президентом Клаусом Йоханнисом.
"Нам нужно поддержать Украину", – сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Йоханнисом на базе НАТО.
Читайте такжеНа Западе боятся победы Украины – Шольц, Макрон и Драги приедут, чтобы давить на Зеленского – Жданов
Планы визита Макрона и Шольца в Киев
Итальянское издание La Stampa 13 июня сообщило, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон должны приехать в Украину 16 июня. Цель визита – подтверждение поддержки политики президента Владимира Зеленского.
Как полагают журналисты, приезд лидеров Франции, ФРГ и Италии состоится за день до того, как Еврокомиссия представит заключение по заявке Украины на получение статуса страны-кандидата в ЕС.
Заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил планы Шольца по поездке в Киев, однако конкретных дат визита не назвал.
Другие новости:
- Сталин завербовал французскую элиту: Пионтковский объяснил, почему Макрон подыгрывает Путину
- Шольц, Макрон и Драги приедут в Киев: СМИ назвали дату
- Политические туристы из Европы: зачем в Украину едут Макрон, Шольц и Драги