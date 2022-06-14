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Макрон не приедет в Киев 15 июня - посольство Франции

14 июня 2022, 08:22

В посольстве заявили, что первый советник посла Бруно Кассанель "отрицает" свой комментарий по поводу визита Эммануэля Макрона и не уполномочен его давать.

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон / Фото Reuters

Во Франции не могут определиться, приедет ли президент страны Эммануэль Макрон с визитом в Украину.

13 мая Суспільне со ссылкой на первого советника посла Франции в Украине Бруно Коссанеля сообщило, что Макрон посетит Украину в среду, 15 июня.

В то же время в посольстве Франции в Украине опровергли, что Коссанель подтвердил визит Макрона.

"Первый советник Посольства Франции в Украине господин Бруно Коссанель категорически отрицает приписанный ему комментарий о возможном визите президента Маркона в Украину. Господин советник никоим образом не имеет полномочий давать комментарии по этому поводу. В настоящее время он находится в отпуске во Франции и не располагает конкретной информацией о вышеназванном визите, о чем он четко заявил журналисту Суспільного в ответ на его вопросы", - говорится в сообщении посольства.

Тем временем CNN со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило, что у Макрона нет фиксированных планов посетить Украину.

Отметим, последний визит главы французского государства в Украину состоялся 8 февраля 2022 года.

Планы Шольца, Макрона и Драги по визиту в Киев

Итальянское издание La Stampa 13 июня сообщило, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон должны приехать в Украину 16 июня. Цель визита – подтверждение поддержки политики президента Владимира Зеленского.

Как полагают журналисты, приезд лидеров Франции, ФРГ и Италии состоится за день до того, как Еврокомиссия представит заключение по заявке Украины на получение статуса страны-кандидата в ЕС.

Заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил планы Шольца по поездке в Киев, однако конкретных дат визита не назвал.

"Вы все знаете про сообщения о планах визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе", - подчеркнул чиновник.

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