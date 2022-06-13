Президент Франции Макрон 15 июня посетит с визитом Украину

Макрон на днях приедет в Украину / Коллаж Reuters, УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Украину 15 июня. Поездку главы государства в Киев подтвердил советник французского посла Брюно Кассель. Далее Макрон отправится с визитом в Молдову.

Как сообщает Суспільне, первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассель подтвердил, что французский президент Эммануэль Макрон должен приехать с визитом в Украину в среду, 15 июня.Читайте такжеПолитические туристы из Европы: зачем в Украину едут Макрон, Шольц и Драги

О повестке дня визита Макрона пока не сообщается.

Далее Макрон намерен отправиться в Молдову.

Планы Шольца, Макрона и Драги по визиту в Киев

Итальянское издание La Stampa 13 июня сообщило, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон должны приехать в Украину 16 июня. Цель визита – подтверждение поддержки политики президента Владимира Зеленского.

Как полагают журналисты, приезд лидеров Франции, ФРГ и Италии состоится за день до того, как Еврокомиссия представит заключение по заявке Украины на получение статуса страны-кандидата в ЕС.

Заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер подтвердил планы Шольца по поездке в Киев, однако конкретных дат визита не назвал.

"Вы все знаете про сообщения о планах визита федерального канцлера… Прошу вашего понимания, но я не могу сообщить ничего нового в этом вопросе", - подчеркнул чиновник.

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