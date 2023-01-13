В РФ снова клянчат переговоры с Украиной: озвучили новые 'хотелки'

В российском МИДе высказались о возможности новых переговоров и теперь хотят "общаться с Украиной напрямую".

В РФ снова клянчат переговоры с Украиной/ Офис президента, УНИАН

Российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной о войне. Но на этот раз представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".

Об этом сказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, давая интервью пропагандистскому информационному агентству РФ. Он считает якобы прямые переговоры без посредников – это "лучший вариант".

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, также будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом", – говорит представитель страны-преступника России.

Полищук начал жаловаться, якобы западные посредники "часто преследуют собственные цели", и поэтому, мол, переговоры "заходят не туда". Он обвинил Запад в "преследовании собственных политических и экономических интересов", а не стремлении завершить войну.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Россия клянчит у Украины "переговоры". Он отмечает, что Украине не нужны переговоры с агрессором Россией, которая вторглась на чужую территорию и убивает людей. Москве нужен диалог, чтобы попытаться снять с себя ответственность за массовые преступления, зафиксировать "линию разграничения" для обновления своей армии и получения оперативной паузы.

Напомним, бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес отметил, что россияне не сдались и не изменили своих планов относительно войны против Украины, потому переговоры со страной-агрессором не имеют смысла, войну нужно закончить на поле боя.

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