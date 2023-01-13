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"Сегодня мы взяли этот город, а завтра Киев": Жданов сказал, почему Путину так важно захватить Соледар

13 января 2023, 07:56
Диктатору РФ сейчас очень нужны хоть какие-то победы – он хочет прикрываться ими, когда потащит россиян в военкоматы во время второй волны мобилизации.
Российские военные, Олег Жданов, Владимир Путин
Путину важен Соледар, чтобы предъявить его россиянам как одну из "побед"/ Минобороны РФ, сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин изо всех сил пытается захватить Соледар на Донетчине, потому что в первую очередь хочет мотивировать этим россиян идти в военкоматы во время объявления второй волны мобилизации.

Для оккупантов Соледар, как и Бахмут, являются символами. И в случае захвата таких городов они будут использовать это для мотивации своих граждан для дальнейшего ведения войны против Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

"Путину надо объявить вторую волну мобилизации. Он вообще хотел бы всеобщую мобилизацию. По крайней мере так говорят некоторые источники из Кремля. Но сегодня нет оснований для этого, побед нет. Что сказать россиянам? Мы проигрываем – идите в военкомат? Нет, так никто не пойдет. Но если так: "Смотрите, сегодня мы взяли Соледар, а завтра мы возьмем Киев, надо добить националистов и бандеровцев в их "берлоге" – да, это мотив", – отмечает Жданов.

По словам эксперта, военачальники оккупантов считают Соледар самым слабым местом в обороне украинских военных, поэтому они и бросили много сил на захват этого населенного пункта.

"На сегодня важным является не сам Соледар. Просто, по мнению российских военачальников, в Соледаре у нас самое слабое место в обороне. Они долго пытались взять Бахмут, но потом было принято решение идти на прорыв в Соледаре", – говорит Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация в Соледаре

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 12 января сообщили, что российские оккупанты, вероятно, контролируют весь Соледар. Однако захват города не будет иметь важного оперативного значения и вряд ли предвещает неизбежное окружение Бахмута.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону под Бахмутом и Соледаром, нанося российским оккупантам огромные потери. Он уверен, что россиянам не удастся достичь никакого перелома в войне.

Ранее военный эксперт Олег Жданов говорил, что шансы ВСУ удержать город Соледар в Донецкой области, за который сейчас идут ожесточенные бои, – пятьдесят на пятьдесят. В украинской армии есть реальный шанс удержать Соледар, но существуют проблемы в управлении войсками с нашей стороны.

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