В оборонном ведомстве США "абсолютно поддерживают все оборонительные средства, которые могут предоставить Украине международные союзники и партнеры".

В Пентагоне поддержали решение союзников о поставках Украине танков / Фото УНИАН, Reuters

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер заявил, что США поддерживают решение союзников передать Украине западные танки.

По его словам, продолжаются обсуждения относительно передачи Украине оружия западного образца.

"Когда речь идет или о танках, или о противовоздушной обороне, или об артиллерии - все это мы продолжаем тщательно обсуждать с нашими союзниками и партнерами. Как вам известно, на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины, и я ожидаю, что там это тоже будет обсуждаться", - сказал Райдер на брифинге.

На вопрос о позиции Пентагона относительно поставок Украине танков Райдер отметил, что в американском оборонном ведомстве "абсолютно поддерживают все оборонительные средства, которые могут предоставить Украине наши международные союзники и партнеры, в частности, танки".

"В этот расчет входят способность осуществить обучение этим средствам, их поддержка в рабочем состоянии. Это часть любой дискуссии независимо от того, идет ли речь о США или о наших партнерах. И мы поддерживаем предоставление Украине любых средств, которые дадут ей преимущество на поле боя", - подчеркнул представитель Пентагона.

Поставка Украине танков

11 января стало известно, что Великобритания разрабатывает механизм передачи Украине танков для борьбы с российской агрессией. Такое поручение британский премьер-министр Риши Сунак дал министру обороны Бену Уоллесу.

Официальный представитель премьер-министра Великобритании сказал: "Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военной технологии нового поколения, которая поможет выиграть эту войну".

Президент Польши Анджей Дуда, который 11 января приехал во Львов, заявил, что его страна передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard в рамках международной помощи по отражению российской агрессии.

"Недавно мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Танки Leopard будут предоставлены в рамках коалиции", - заявил Дуда после встречи во Львове с президентом Зеленским и президентом Литвы Науседой.

По его словам, решение о формировании такой международной коалиции уже принято.

По данным Politico, стремление Великобритании поставлять Украине боевые танки — головная боль для Олафа Шольца, но маловероятно, что канцлер Германии преодолеет свое нежелание отправлять тяжелую немецкую бронетехнику Киеву, если этого не сделает Вашингтон.

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