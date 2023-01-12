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"Не тысяча и не две": у Зеленского рассказали о безумных потерях оккупантов под Бахмутом и Соледаром

12 января 2023, 17:15
Советник руководителя ОП уверен, что россиянам не удастся достичь ни одного перелома в войне.
'Не тысяча и не две': у Зеленского рассказали о безумных потерях оккупантов под Бахмутом и Соледаром
Подоляк рассказал о потерях оккупантов под Бахмутом и Соледаром / ОПУ

Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону под Бахмутом и Соледаром, нанося российским оккупантам огромные потери. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пока невозможно сказать точно, какие потери у российской армии на этом направлении, однако это точно не тысяча и не две тысячи ликвидированных захватчиков.

"Это не тысяча или две, это – 10, 15 или даже 20 тысяч (потери оккупантов – ред.) за все время наступления на Бахмут и Соледар. Они там потери не считают. Для россиян там принципиально надо захватить хотя бы что-то, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут яростные бои в центре Соледара", что это "решит вопрос войны и мира" и "Украина упадет", - рассказал Подоляк 24 каналу.

По его словам, это нонсенс, но для внутренней аудитории российские пропагандисты уже неделю рассказывают сказки о том, что оккупанты "эффективно продвигаются" на Бахмутском и на Соледарском направлениях.

"Что бы не врали россияне, это не так – оккупанты не перехватили инициативу на этих направлениях, и они так же воюют, как и раньше – концентрируют большое количество войск на фронте", - заверил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не предпринимает неожиданных действий на этом направлении, Генштаб ВСУ все прорабатывает.

"Россияне сконцентрировали там практически все, что в них было боеспособное, включая остатками контрактной армии, речь идет о спецназе и десантуре, но это "остатки", - рассказал Подоляк.

По его данным, там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать, и еще там есть военные из ЧВК "Вагнер".

"То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-то на окраинах Бахмута, поэтому они пошли на Соледар", - отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП уверен, что россиянам не удастся достичь ни одного перелома в войне. "Это тяжело. Мы теряем своих людей, но Россия уже не сможет переломить ход этой войны", - добавил он.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Захватчики пытаются захватить Соледар на Донетчине, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н. п. Подгородное, Опытное и Клещеевка.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится – туда будут переброшены дополнительные силы. Президент подчеркнул, что благодаря устойчивости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

Больше новостей о битве за Соледар:

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