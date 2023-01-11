Почему после неудачных попыток взять Бахмут россияне пошли на штурм Соледара: объяснение эксперта

Эксперт отметил, что текущая война - это война артиллерий. Грузовиками из РФ орудия не довезти, поэтому для этого требуется железнодорожное полотно.

Черник объяснил, почему после неудачных попыток взять Бахмут русские пошли на Соледар / 93-я ОМБр Холодный Яр, Минобороны РФ

После неудачных попыток взять Бахмут российские оккупационные войска пошли на Соледар. Военный эксперт Петр Черник в интервью Главреду рассказал, какие военные задачи российская армия планирует решить в случае захвата Соледара.

"Сначала стоит разобраться, почему россияне перенесли акценты с Бахмута на Соледар. Бахмут – это стратегическая точка, которая имеет два аспекта. Первый – Путин дал приказ взять Бахмут до Нового года, но российские солдаты его не взяли. Более того, с 1 августа в данном направлении они смогли продвинуться лишь на 15 километров. А это более чем скромный результат для "второй армии мира", - заметил эксперт.

По его словам, вторым аспектом является то, что Бахмут имеет стратегическое значение для россиян. Черник напомнил, что текущая война на 90% является войной артиллерий. Грузовиками из России орудия до передовой не довезти, поэтому для этого требуется железнодорожное полотно.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Такой узел там есть, в Дебальцево (вспомните январь 2015 года и то, какие тяжелые бои за него тогда происходили). От Бахмута до Дебальцево всего 42 километра, тогда как РСЗО HIMARS работают на расстоянии до 84 километров. Следовательно, этот узел находится под угрозой украинских РСЗО, поэтому россиянам критически нужно оттеснить наши войска оттуда. Несколько месяцев РФ билась за это, как рыба об лед, но не смогла ничего достичь. Поэтому теперь добавился психологический аспект, из-за которого россиянам пришлось в спешке менять акценты", - пояснил эксперт.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Захватчики пытаются захватить Соледар на Донетчине, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н. п. Подгородное, Опытное и Клещеевка.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится – туда будут переброшены дополнительные силы. Президент подчеркнул, что благодаря устойчивости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

Больше новостей о битве за Соледар: