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Захватом Соледара Пригожин хочет убрать Шойгу как конкурента - Петр Черник

Анастасия Кучкина

журналист

11 января 2023, 20:00
Война между башнями Кремля обостряется, и Пригожин хорошо понимает, что в потенциальном противостоянии за власть Шойгу является его самым опасным конкурентом.
Петр Черник, Пригожин, Шойгу
Соледарско-Бахмутская дуга перемалывает стратегический потенциал РФ - Черник / Главред

Российские наемники в течение нескольких последних дней начали усиленно штурмовать Соледар в Донецкой области. Как отмечают в Минобороны, в городе продолжаются ожесточенные бои, враг пытается прорвать оборону украинских войск. Но город до сих пор находится под контролем Украины, несмотря на то, что россияне, в частности, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже успел заявить о якобы захвате Соледара.

В интервью Главреду военный эксперт Петр Черник рассказал о том, есть ли у России реальный шанс захватить город, какие военные задачи российская армия планирует решить в случае захвата Соледара, а также в чем заключается личный интерес "повара Путина" от контроля над городом.

Почему россияне сейчас так цепляются за Соледар?

Сначала стоит разобраться, почему россияне перенесли акценты с Бахмута на Соледар. Бахмут – это стратегическая точка, которая имеет два аспекта. Первый – Путин дал приказ взять Бахмут до Нового года, но российские солдаты его не взяли. Более того, с 1 августа в данном направлении они смогли продвинуться лишь на 15 километров. А это более чем скромный результат для "второй армии мира".

Второй аспект – стратегическое значение Бахмута. Напомню, что текущая война на 90% является войной артиллерий. Грузовиками из России орудия до передовой не довезти, потому для этого требуется железнодорожное полотно. Такой узел там есть, в Дебальцево (вспомните январь 2015 года и то, какие тяжелые бои за него тогда происходили). От Бахмута до Дебальцево всего 42 километра, тогда как РСЗО HIMARS работают на расстоянии до 84 километров. Следовательно, этот узел находится под угрозой украинских РСЗО, поэтому россиянам критически нужно оттеснить наши войска оттуда. Несколько месяцев РФ билась за это, как рыба об лед, но не смогла ничего достичь. Поэтому теперь добавился психологический аспект, из-за которого россиянам пришлось в спешке менять акценты.

Соледар штурмует ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Какая у него мотивация – чего Пригожин стремится добиться захватом города?

Пригожин пытается показать Шойгу, что он никто и звать его никак. Что его "славная" армия не может взять Бахмут, а Пригожин со своей частной армией "вот-вот" возьмет Соледар. Война между башнями Кремля обостряется, Пригожин уже чувствует себя независимой, серьезной политической силой, и хорошо понимает, что в потенциальном противостоянии за власть Шойгу является его самым опасным конкурентом. То есть Пригожин таким образом усиливает свое политическое реноме и показывает всей криминальной России, что именно он со своими военизированными структурами может стать главным хозяином в этом государстве. Кроме того, в захвате россиянами Соледара есть еще и тактическая цель, ведь у города довольно удобный рельеф. Он расположен на высотах, что улучшает нанесение артиллерийских ударов по контролируемой ВСУ территории на расстоянии от 15 до 30, а иногда и до 50 километров.

Куда именно дальше в случае захвата города может двинуться русская армия – доподлинно никто не знает. Но стоит помнить, что россиян есть приказ выйти на админграницы Донетчины.

То есть Соледар – это командная высота. Не говоря уже о том, что город – экономически лакомый кусок, ведь в Соледаре едва ли не самые большие в мире запасы соли. При чем речь идет не только о поваренную соль, там есть разные соляные соединения, которые используются в промышленности. Поскольку впереди большой электрический свет, то определенные соляные соединения могут использоваться для изготовления литий-ионных батарей. А это – миллиарды долларов прибыли.

Какие шансы у России на захват города?

Чем это все завершится, пока трудно сказать. На эту минуту оперативного окружения нет, ВСУ дают гигантский отпор врагу. И, на мой взгляд, Соледарско-Бахмутская дуга – это своеобразный Верден, где в 1916 году немцы и французы выясняли отношения во время Первой мировой войны. Та битва вышла с нулевой суммой, потому что в ней не одержала победу ни одна из сторон, но в ней Германия подорвала свои стратегические боевые силы. И от генерации наступления и успеха они постепенно перешли к отступлению, а затем и к поражению. Поэтому, на мой взгляд, эта точка на восточном плацдарме является такой, где перемалывается стратегический потенциал РФ. Возможен ли тактический уход из Соледара? Да, но не надо делать из этого катастрофы. Потому что если оба города разрушат до фундамента, как это произошло в Северодонецке, то не будет логики в их удержании.

Но до этого еще далеко. Тем более, как мы помним, после ухода из Северодонецка буквально за месяц ВСУ показали блестящую операцию на Харьковщине, а впоследствии и на Херсонщине. Война – это путь обмана, это невероятно динамичное явление. И несмотря на то, что сейчас и Соледар, и Бахмут являются горячими точками, стратегическая динамика сохраняется именно в пользу Украины. И то, что вторая армия мира по новым вычислениям не может нанести огневого поражения пятнадцатой армии – это само по себе феномен.

война в Украине Бахмут Соледар Петр Черник
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