Штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков": Свитан рассказал о тяжелых боях за город

Количество погибших оккупантов оценивается в десятки тысяч.

В Соледаре идут тяжелые бои / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, соцсети

Вооруженные силы Украины не собираются сдавать ни Соледар, ни Бахмут в Донецкой области, но ситуация сложная. Как рассказал украинский военный эксперт Роман Свитан, российские оккупанты пытались окружить Соледар, но в результате фланговых ударов ВСУ продвижение врага было остановлено. На данный момент штурм Соледара превратился в "утилизацию зэков".

"Вагнеровцы" зашли в город и даже дошли до его центра, соляного рудника 1-3, но прибывшие резервы ВСУ выбили их оттуда. Обстановка в Соледаре тяжёлая, ВСУ стягивают туда новые подразделения и не намерены сдавать город", – рассказал Свитан в эфире программы Воздух.

По его словам, россияне не могут использовать авиацию из-за активности украинского ПВО. Кроме того, ВСУ имеет противорадарные ракеты, бьющие по российским комплексам ПВО.

Также украинским артиллеристам удалось уничтожить несколько складов с боеприпасами, которые использовал ПВК "Вагнер", поэтому теперь у них нехватка снарядов для артиллерии.

"У них остался только один способ наступления – использовать живую силу с некоторой поддержкой артиллерии. Но таким образом выполнить задачу невозможно", - сказал Свитан.

"Просто была проведена утилизация сидельцев, количество погибших оценивается в десятки тысяч", – отметил эксперт.

Ситуация в Соледаре

Вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре. По ее словам, в рядах российских войск очень много потерь.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что врагу удалось продвинуться вперед и захватить часть Соледара. За город идут ожесточенные бои.

11 января в Институте изучения войны заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый собщил сегодня, что заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности. По его словам, враг не контролирует город.

Другие новости: