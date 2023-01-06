Хочет получить контроль над солью и гипсом: в Белом доме объяснили "одержимость" Пригожина Бахмутом

"Поваром Путина" Евгением Пригожиным руководят финансовые мотивы.

Евгений Пригожин хочет захватить Бахмут из-за месторождений в городе / Фото Twitter

"Повар Путина", основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин так настойчиво хочет захватить Бахмут Донецкой области из-за месторождений в районе города.

Как пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, США считают, что "одержимостью" России и Пригожина Бахмутом руководят руководят финансовые мотивы. "Повар" Путина "заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи города Бахмут".

Отмечается, что Соединенные Штаты обвиняли российских наемников в использовании природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах для финансирования войны Москвы в Украине.

Представитель Белого дома также сообщил, что потери ЧВК Вагнера в Украине составляют 14 тысяч убитыми и ранеными.

По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ЧВК, которые были отправлены на войну, более 4100 погибли и 10 тысяч получили ранения. Из них более 1000 наемников с конца ноября по начало декабря 2022 года были убиты в боях за Бахмут.

Бахмут: месторождения и предприятия Рядом с Бахмутом расположено крупнейшее соляное месторождение в Европе - Артемовское, площадь которого составляет 179 квадратных километров. Запасы соли — 15 648 млн тонн. Проектная мощность 2,25 млн тонн соли в год. Содержимое NaCl в солях составляет 98-98,3%. Добыча осуществляется в пяти шахтах на глубинах 150—280 м. Осваивает богатейшее месторождение каменой соли предприятие "Артемсоль". Кроме того, на территории городского совета Бахмута находятся уникальные месторождения огнеупорных глин и чистых гипсов. В Бахмуте работает единственный в Украине завод по обработке цветных металлов; машиностроительный завод "Вистек" - один из крупнейших производителей сварочных электродов, сварочной проволоки, высокопрочных цепей и скребковых цепей для горно-шахтного оборудования. Завод "Артемовск вайнери" - крупнейший по выпуску игристых (шампанских) вин классическим бутылочным методом.

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты штурмуют Бахмут Донецкой области уже полгода.

5 января глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты отброшены на свои предыдущие позиции, то есть за пределы Бахмута. По его словам, более 60% города разрушено в ходе боев.

Ранее главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

В Институте изучения войны считают, что "повар" Путина фактически признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут.

Заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко рассказал, что российские оккупанты, которые пытаются штурмовать под Бахмутом в Донецкой области, несут огромные потери. Их штурмовые группы теряют 80% своего состава.

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