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Армия РФ теряет 80% из своих штурмовых групп под Бахмутом – нацгвардеец

4 января 2023, 14:03
Раненых оккупантов их же командование просто бросает на поле боя, они мерзнут и медленно умирают от ран.
Украинские военные, ВСУ, российские военные
Российская армия теряет 80% из своих штурмовых групп под Бахмутом/ 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Российские оккупанты, которые пытаются штурмовать под Бахмутом в Донецкой области, несут огромные потери. Их штурмовые группы теряют 80% своего состава.

Захватчики отправляют на штурмы небольшие группы в количестве от 8 до 20 оккупантов, но мало кто возвращается. Об этом рассказал заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко в эфире телемарафона.

"Мы знаем, как они пытаются атаковать. Потери даже не отрядов, не боевых соединений "вагнеровцев", а просто толп, которыми пытаются штурмовать, маленькие такие группки по 8, по 10-20 человек достигают 80%", – отмечает Назаренко.

Раненые оккупанты так и остаются на поле боя. Российские захватчики в основном не приходят забирать своих собратьев, и оставляют их гнить, мерзнуть и умирать от ран, говорит нацгвардеец.

Также он рассказал, что украинские военные продолжают держать линию обороны и не дают врагу продвигаться. Он подчеркнул, что с начала нового 2023 года противник вообще не продвинулся возле Бахмута.

Напомним, в районе Бахмута Донецкой области артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов. Захватчики пытались спрятать его в одном из захваченных домов.

Ранее "повар" Путина и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался оправдать провалы армии РФ в Бахмуте, но лишь подтвердил то, что силы оккупантов достигли своего максимума в попытках захватить город. Пригожин заявил, что наступательная операция очень изнурительная, потому что каждый дом там – "крепость".

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