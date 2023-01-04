Опорник оккупантов стерли в порошок: под Бахмутом ВСУ взорвали позиции РФ

В 28-й отдельной механизированной бригаде показали результаты точной работы артиллеристов Вооруженных сил Украины.

На Донбассе уничтожен опорный пункт РФ / Фото УНИАН

В районе Бахмута Донецкой области артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.

При этом захватчики пытались спрятать его в одном из захваченных домов. Соответствующее видео опубликовано в Facebook-страницу 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

На кадрах показаны результаты точной работы артиллеристов Вооруженных сил Украины.

"Рыцарская артиллерия неустанно выжигает оккупантов. Российские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших "Богов войны" не скроешься. Каждый разрушенный войной дом мы обязательно отстроим после нашей победы, а вот страна-террорист, как и ее армия, уже восстановлению не подлежит", - говорится в описании к видео.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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