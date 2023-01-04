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Пригожин признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут - ISW

4 января 2023, 07:57
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал информационную кампанию, чтобы обвинить в провалах Минобороны РФ.
Бахмут, Евгений Пригожин
Пригожин признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут / Фото Twitter

"Повар" Путина, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попытался оправдать провалы армии РФ в Бахмуте, но лишь подтвердил то, что силы оккупантов достигли своего максимума в попытках захватить город. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили, что в интервью российским пропагандистам Пригожин заявил, что наступательная операция очень изматывающая, потому что каждый дом там - "крепость".

"Это важный перелом для Пригожина. Он впервые представил силы "вагнеровцев" в Бахмуте как такие, которые фактически не достигли успеха", - говорится в отчете ISW.

Специалисты напомнили, как в октябре "повар Путина" уверял, что ЧВК "Вагнера" ​​продвигается на 100-200 метров в сутки.

В Институте изучения войны предполагают, что теперь Пригожин начал информационную кампанию, чтобы обвинить в провалах Минобороны РФ или российскую промышленную базу и снять с себя ответственность за неспособность захватить Бахмут. Это согласуется с выводами экспертов, что штурмы "вагнеровцев" позиций ВСУ под Бахмутом достигли кульминации.

Как сообщал Главред, "повар Путина" также заявлял, что украинские военные в Бахмуте якобы создали "пятьсот линий обороны".

Отметим, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что захват Бахмута в Донецкой области для российских оккупантов является вопросом идеологическим и медийным. Таким образом, ЧВК Вагнера, которая является основной силой РФ на этом направлении, пытается доказать, что может гораздо больше, чем регулярная российская армия.

Ситуация в Бахмуте

Штурмы российской армией окрестностей Бахмута и других населенных пунктов Донецкой области продолжаются уже несколько месяцев.

Офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко рассказал, что российские оккупационные войска бросают на Бахмут все боеспособные силы. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои. Потери врага каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых.

3 января в британской разведке заявили, что новые успехи оккупантов РФ в районе Бахмута Донецкой области в ближайшее время маловероятны, при этом самые интенсивные бои уже позади.

Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

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