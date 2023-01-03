'500 линий обороны ВСУ': повар Путина несет ахинею, оправдывая провалы РФ в Бахмуте

Российские террористы пожаловались на то, что им уже не хватает вооружений и боеприпасов.

ВСУ отражают атаки оккупангтов под Бахмутом / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин (повар Владимира Путина), придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Об этом он рассказал на встрече с боевиками. Видео опубликовано российскими пропагандистами.

Как утверждает повар Путина, украинские военные в Бахмуте якобы создали "пятьсот линий обороны".

При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

Обратим внимание, что во время встречи с Пригожиным российские наемники прятали свои лица, не показывая их на камеры.

/ Скриншот

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Читайте еще: