Новые батареи ПВО Patriot, NASAMS и IRIS-T для ВСУ: Кулеба рассказал о переговорах

На сегодня Украина нуждается в наибольшем количестве высокотехнологичных систем ПВО.

Украина ведет переговоры о поставках новых батарей ПВО / Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с западными партнерами по поводу поставки в Украину новых комплексов ПВО.

По его словам, продолжаются переговоры о дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS, IRIS-T и Crotale. Об этом он рассказал во время брифинга.

Глава МИД Украины также уточнил, что на сегодня Украина нуждается в наибольшем количестве высокотехнологичных систем ПВО.

"Поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotale. Мы благодарны США, Германии, Норвегии, Франции за уже принятые решения и работаем над ускорением подобных решений от них и других стран", — добавил Кулеба.

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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