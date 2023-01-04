"Преступный улей должен быть разрушен": Кулеба призвал украинцев помочь выгнать РФ из Совбеза ООН

Украина запустила процесс проверки законности пребывания агрессора России в составе Совета безопасности ООН, сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Некоторые страны с удивлением узнали, что РФ незаконно находится в ООН - Кулеба / Коллаж УНИАН

Украина начала процесс проверки законности пребывания оккупанта РФ в Совете безопасности ООН. Сделаны важные шаги для исключения Москвы из Организации. Страны либо поддерживают Киев по данному вопросу в публичной и непубличной риторике, либо изучают документы для выяснения всех обстоятельств. Преступный улей должен быть разрушен – украинцам следует присоединиться к кампании по исключению России из ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что в конце декабря украинские дипломаты провели работу с целью лишения России места в Совбезе ООН и доказали узурпацию Москвой места в Организации в целом.

"В конце декабря мы сделали важные шаги для лишения РФ ее статуса постоянного члена Совбеза ООН и члена ООН в целом. МИД привел безусловные доказательства узурпации РФ места в Совбезе в обход процедур, определенных Уставом ООН. Скажу откровенно, в ряде столиц с удивлением узнали факт незаконного пребывания РФ в Совбезе", - отметил Кулеба.

По словам министра, страны ООН уже либо поддерживают усилия Киева, либо изучают документы, чтобы установить все обстоятельства действий агрессора.

Как утверждает Кулеба, теперь Украина готовится к публичной защите своей позиции.

"РФ говорит, что не обращает на это внимания, но не публично мы знаем, что эта тема их, мягко говоря, беспокоит. По сути, мы начали процесс делегитимизации пребывания России в Совбезе ООН. Сейчас мы готовимся к следующим шагам на этом пути. Они будут предусматривать и дальнейшие официальные заявления, и широкую кампанию по публичной адвокации", - сказал глава МИД.

Также он призвал всех украинцев и организации гражданского общества присоединиться к кампании по лишению России статуса постоянного члена Совета безопасности ООН.

"Этот преступный улей должен быть разрушен", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Исключение России из ООН

В середине декабря 2022 года в Конгресс США внесли резолюцию, которая предусматривает изгнание страны-агрессора России из Совбеза ООН из-за нарушения главных принципов функционирования организации. Американские конгрессмены акцентировали внимание на том, что Россия напала на Украину, незаконно проголосовала за аннексию ее территорий, совершила зверства в украинских городах, угрожает применением ядерного оружия и создает риски для мировых поставок продовольствия.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что ООН нужно разработать схему прекращения пребывания стран в Совете безопасности ООН. Россия должна быть исключена из Совбеза по причине нарушения международного права.

Украина официально призвала государства-участники ООН пересмотреть право агрессора России на пребывание в Организации и лишить ее статуса постоянного члена Совбеза ООН. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что действия Москвы дискредитируют всю систему ООН.

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