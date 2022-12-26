Украина потребовала выгнать РФ из Совбеза ООН и исключить ее из Организации

РФ должна понести ответственность за нарушения норм и принципов международного права, уверены в МИД.

Украина предложила исключить РФ из ООН / Фото пресс-службы ОП

Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава в вопросе легитимности пребывания РФ в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

"Вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права, а также за преступления, совершаемые на территории Украины, в частности, за военные преступления и преступления против человечности, а также преступление геноцида", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД подчеркнули, что это лишь вопрос времени, когда действия РФ дискредитируют и разрушат всю систему ООН.

В МИД исходят из того, что устранение РФ из Совета Безопасности ООН не будет иметь обратной силы в отношении предыдущих решений этого органа и не повлечет аннулирования или пересмотра резолюций Совбеза, принятых до сих пор.

"Полагаем, что, руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в Организации, что и другие страны. При этом возвращение Российской Федерации в ООН в будущем может рассматриваться только при условии соблюдения ею критериев членства ООН", - отмечается в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что соблюдение определенной Уставом процедуры восстановит право каждого государства-члена проголосовать в Генеральной ассамблее по поводу целесообразности принятия РФ в состав ООН — уставное право, которого они были лишены 31 год назад.

"Только после выполнения Россией условий членства в Организации, содержащихся в пункте 1 статьи 4 Устава ООН, можно рассматривать принятие России в члены посредством решения Генассамблеи ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 4 Устава ООН", - сказано в тексте.

Так, Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей заявления и в "этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния РФ".

Исключение РФ из ООН: позиция МИД

В заявлении подчеркивается, что распад Советского Союза в декабре 1991 года оставил нерешенным вопрос международных прав и обязанностей СССР.

"С точки зрения международного права, неурегулированным остается и вопрос статуса государства-члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности ООН, которым пользуется РФ. Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991, а в публичной плоскости – с 31 декабря 1991 в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований", - пояснил в МИД.

Так, Россия заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур.

Также в ведомстве отметили, что действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация". Их нет, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН.

"С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН", - заявили в МИД.

Кроме того, Украина считает сомнительным право РФ входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации.

"Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств. Действия РФ противоположны понятию "миролюбия". Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции", - говорится в заявлении.

Также с 1991 года Российская Федерация 31 раз применила вето в Совете Безопасности ООН, что почти вдвое больше, чем любой другой постоянный член Совбеза.

Напомним, Генасамблея ООН 14 ноября обязала РФ выплатить Украине репарации за ущерб, который был нанесен во время полномасштабной войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Также в ООН призвали создать международный механизм для возмещения всех убытков, который будет включать в себя создание такого "реестра убытков". В нем будут регистрироваться все доказательства ущерба, нанесенного физическим, юридическим лицам, а также государству.

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