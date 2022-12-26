glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина потребовала выгнать РФ из Совбеза ООН и исключить ее из Организации

26 декабря 2022, 17:57
РФ должна понести ответственность за нарушения норм и принципов международного права, уверены в МИД.
Генассамблея ООН
Украина предложила исключить РФ из ООН / Фото пресс-службы ОП

Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава в вопросе легитимности пребывания РФ в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

"Вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права, а также за преступления, совершаемые на территории Украины, в частности, за военные преступления и преступления против человечности, а также преступление геноцида", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД подчеркнули, что это лишь вопрос времени, когда действия РФ дискредитируют и разрушат всю систему ООН.

В МИД исходят из того, что устранение РФ из Совета Безопасности ООН не будет иметь обратной силы в отношении предыдущих решений этого органа и не повлечет аннулирования или пересмотра резолюций Совбеза, принятых до сих пор.

"Полагаем, что, руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в Организации, что и другие страны. При этом возвращение Российской Федерации в ООН в будущем может рассматриваться только при условии соблюдения ею критериев членства ООН", - отмечается в заявлении.

Также в ведомстве добавили, что соблюдение определенной Уставом процедуры восстановит право каждого государства-члена проголосовать в Генеральной ассамблее по поводу целесообразности принятия РФ в состав ООН — уставное право, которого они были лишены 31 год назад.

"Только после выполнения Россией условий членства в Организации, содержащихся в пункте 1 статьи 4 Устава ООН, можно рассматривать принятие России в члены посредством решения Генассамблеи ООН по рекомендации Совета Безопасности ООН, как это предусмотрено пунктом 2 статьи 4 Устава ООН", - сказано в тексте.

Так, Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей заявления и в "этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния РФ".

Исключение РФ из ООН: позиция МИД

В заявлении подчеркивается, что распад Советского Союза в декабре 1991 года оставил нерешенным вопрос международных прав и обязанностей СССР.

"С точки зрения международного права, неурегулированным остается и вопрос статуса государства-члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности ООН, которым пользуется РФ. Россия ошибочно считает вопрос урегулированным, ссылаясь на то, что уже с 24 декабря 1991, а в публичной плоскости – с 31 декабря 1991 в Совбезе ООН появилась табличка с ее названием. На самом деле, согласно Уставу ООН для этого не было и до сих пор нет никаких легитимных оснований", - пояснил в МИД.

Так, Россия заняла кресло постоянного члена Совбеза ООН в обход определенных Уставом ООН процедур.

Также в ведомстве отметили, что действующий Устав ООН не содержит слов "Российская Федерация". Их нет, в частности, в статье 23 Устава, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН.

"С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия – узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН", - заявили в МИД.

Кроме того, Украина считает сомнительным право РФ входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в Организации.

"Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств. Действия РФ противоположны понятию "миролюбия". Три десятилетия ее незаконного пребывания в ООН отмечены войнами и захватом территорий других стран, силовым изменением международно признанных границ, попытками удовлетворить захватнические и неоимперские амбиции", - говорится в заявлении.

Также с 1991 года Российская Федерация 31 раз применила вето в Совете Безопасности ООН, что почти вдвое больше, чем любой другой постоянный член Совбеза.

Напомним, Генасамблея ООН 14 ноября обязала РФ выплатить Украине репарации за ущерб, который был нанесен во время полномасштабной войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Также в ООН призвали создать международный механизм для возмещения всех убытков, который будет включать в себя создание такого "реестра убытков". В нем будут регистрироваться все доказательства ущерба, нанесенного физическим, юридическим лицам, а также государству.

Читайте еще:

новости России ООН Совбез ООН МИД Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:42

Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себя

18:36

Третья участница подряд сбегает от "Холостяка" Топольского

18:22

Отмена "блэкаута": украинцев предупредили о фейке насчет аварийных отключенийВидео

18:15

"В РФ есть только 3 достижения": Жданов объяснил, почему освобождение Мелитополя переломит ход войныВидео

18:02

В России неожиданно скончался популярный певец и автор песен

Реклама
17:57

Украина потребовала выгнать РФ из Совбеза ООН и исключить ее из ОрганизацииВидео

17:50

"Выход на Азовское море": Свитан рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступлениеВидео

17:37

"Будет очень тяжело" : в Украине начнется самый сложный период с большим количеством жертв - экспертыВидео

17:24

В ЕС хватает недоброжелателей: эксперт назвал условие гарантии безопасности для УкраиныВидео

17:07

На аэродроме в Энгельсе мог "демилитаризоваться" уникальный контингент российских летчиков - ИгнатВидео

17:01

"Украину не хотят видеть в ЕС": Загородний рассказал, кто вставляет палки в колесаВидео

16:58

Украину накроют паскудные дожди с ветром: какой будет погода до 1 январяВидео

16:47

После взрывов в Энгельсе россияне перебросили ракетоносцы на Дальний ВостокВидео

16:22

Погиб самый богатый депутат России: его тело нашли в Индии

16:19

Гороскоп на завтра 27 декабря: Овнам – удача, Тельцам – критика, Близнецам - ссорыВидео

15:52

Разгон "Студенческого Майдана": экс-замсекретаря СНБО Сивкович пойдет под судВидео

15:46

"Очевидно, что враг к чему-то готовится": Гуменюк предупредила о массированной атаке со стороны РФВидео

15:39

Минус две тайны: зачем нужны заклепки и маленький карман на джинсах

15:30

Зачем хозяйки сыплют соль на губку для посуды: действенная хитрость от "кухонной" проблемы

15:29

Паника из-за обстрелов: под Белгородом гремят взрывыВидео

Реклама
15:23

Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами - СМИВидео

15:02

Что можно подарить подруге на Новый год 2023: 15 вариантов, которые ей точно понравятся

14:58

Путин не собирается завершать войну: эксперт указал на главный признакВидео

14:41

Хочет, но не может: Лорак пожаловалась на свое одиночество без семьи

14:36

В ВСУ рассказали о вероятных сроках нового массированного ракетного удара РФВидео

14:34

Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше - МаломужВидео

14:33

Демограф оценила, велика ли вероятность распада РФ и назвала условие для этого

14:30

Старая Европа провалила экзамен, если бы не ее "петляние", войны в Украине не было бы – экспертВидео

14:05

Главой Администрации судостроения назначили ветерана-защитника Херсона

14:04

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС, но это не гарантирует безопасность - экспертВидео

13:53

Бои уже возле Кременной: ВСУ оттеснили оккупантов, российские командиры бежали в Рубежное – ГайдайВидео

13:32

Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного: фанаты заподозрили помолвкуВидео

13:29

На юге оккупанты теряют свои позиции, но подтягивают резервы - Силы обороныВидео

13:22

Молниеносный прорыв: эксперт назвал самое перспективное направление для наступления ВСУВидео

13:20

Размечтались о "скорой победе": в Кремле придумали новый метод подготовки военныхВидео

13:02

Украина усилит блок НАТО, она будет играть роль Израиля в Восточной Европе – ЗагороднийВидео

12:59

Сколько нужно времени украинцам на освоение ЗРК Patriot: в ВСУ раскрыли срокиВидео

12:42

Снять деньги можно будет даже во время блэкаута: в Украине создали сеть Power banking

12:30

Солист-иностранец TVORCHI объяснил, почему не сбежал из Украины после начала вторженияВидео

12:27

Прорыв возможен: ВСУ могут пойти в наступление, несмотря на линию обороны РФ – FTВидео

Реклама
12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:48

"Двойник лихо скакал по бронетехнике": СМИ рассказали о новых проблемах Путина со здоровьем

11:48

"Украине будет только на руку": в Воздушных силах ВСУ прокомментировали новую "бавовну" в ЭнгельсеВидео

11:42

"Завалю всех": командир РФ избил оккупантов-дезертиров, сбежавших с позиций на фронтеВидео

11:28

Тарифы на воду повысят по всей Украине: сколько с 2023-го нужно будет платитьВидео

11:05

Руководителя БЭБ Мельника вызовут в ВР из-за давления на компанию из австрийского холдинга

11:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – финиш, Львам – магия, Рыбам – перекресток

10:59

Рогозину грозит паралич из-за осколка в шейном позвонке

10:51

"Только усилит НАТО": эксперт оценил перспективы входа Украины в Альянс и в ЕС

10:38

Удар двумя ракетами: подробности атаки на авиабазу РФ в ЭнгельсеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять