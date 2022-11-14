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Генасамблея ООН обязала РФ выплатить Украине репарации

14 ноября 2022, 20:48

Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались, 14 стран высказались против.

Генассамблея ООН
ООН обязала РФ выплатить Украине репарации / Фото пресс-службы ОП

Российская Федерация должна выплатить Украине репарации за ущерб, который был нанесен во время полномасштабной войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Такое решение приняла Генеральная Ассамблея ООН, сообщает Европейская правда.

"Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию в нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, и что она должна нести правовыепоследствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение ущерба, в частности любого вреда, причиненного такими действиями", - говорится в тексте резолюции.

Также в ООН призвали создать международный механизм для возмещения всех убытков, который будет включать в себя создание такого "реестра убытков". В этом реестре будут регистрироваться все доказательства ущерба, нанесенного физическим, юридическим лицам, а также государству.

Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались, 14 стран высказались против.

Кто проголосовал против:

  • Багамы,
  • Беларусь,
  • Китай,
  • Куба,
  • КНДР,
  • Эритрея,
  • Эфиопия,
  • Иран,
  • Мали,
  • Никарагуа,
  • Россия,
  • Сирия,
  • Центрально-Африканская Республика,
  • Зимбабве.

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