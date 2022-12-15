В Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН – Foreign Policy

Агрессор Россия грубо нарушила Устав ООН – ее право находиться в Совете безопасности организация под серьезным сомнением, подчеркнули конгрессмены.

Парламент США может попросить Байдена призвать Запад выгнать РФ из Совбеза ООН / Коллаж Википедия, скриншот видео YouTube

В Конгресс Соединенных Штатов внесена резолюция, предусматривающая изгнание страны-оккупанта России из Совета безопасности ООН по причине нарушения главных принципов Организации. Москва развязала войну против Украины, незаконно проголосовала об аннексии ее территорий, совершила зверства в украинских городах, угрожает ядерным оружием и создает риски для мировых поставок продовольствия.

Как сообщает американское издание Foreign Policy, у которого есть в распоряжении текст резолюции, двое законодателей – демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон – отметили, что российское государство грубо нарушило главные принципы Устава ООН.

Еще в октябре Хельсинская комиссия, в числе руководителей которой Коэн и Уилсон, обращалась к главе Госдепа Энтони Блинкену с призывом выступить против статуса РФ как постоянного участника Совбеза ООН.

Теперь конгрессмены прямо указали на грубые действия России, которые ставят под сомнение ее право на участие в Совбезе ООН. Это противозаконное голосование по аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, зверства в городах Украины, угрозы применения ядерного оружия и формирование рисков для мировых поставок продовольствия.

По мнению экспертов, реально исключить агрессора Россию из Совбеза ООН будет сложно, так как устав не содержит механизмов, направленных на исключение постоянного члена Совета безопасности. Можно прибегнуть к таким действиям в случае внесения поправки в Устав, однако тогда понадобится согласие всех постоянных членов Совбеза. И Россия наверняка сможет наложить вето на инициативу.

Впрочем, существует еще одна возможность, которая предусматривает оспаривания статуса РФ в качестве наследницы СССР в Совбезе ООН.

Россия в ООН

Россия регулярно использует площадку ООН и статус постоянного члена Совбеза для продвижения своей пропаганды и лживых заявлений, направленных на дискредитацию Украины.

К примеру, в октябре постпред РФ в ООН Небензя озвучил придуманную историю о том, как в Украине якобы были обнаружены БПЛА, которые должны были распылять "зараженных комаров".

Такие комары, мол, должны были покусать российских оккупантов.

В ноябре Генеральная ассамблея ООН проголосовала за выплату Россией репараций Украине за развязанную против нее войну и военные преступления. Резолюцию поддержали 94 страны. Против проголосовали 14 стран, в числе которых Китай, Сирия, Беларусь, КНДР и сама страна-агрессор РФ.

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