'Боевые комары атакуют россиян': Небензя заговорил о новой 'угрозе' для РФ

Небензя заявил о создании в Украине "боевых комаров" / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с докладом о деятельности биолабораторий США на территории Украины. По его словам, РФ получила "пакет документов", в которых речь идет об изучении распространения "опасных инфекций" через мигрирующих птиц, летучих мышей и комаров. Видео с докладом Небензи опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.

"В составе полученных нами документов по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц - в частности болезни Ньюкасла. И летучих мышей, которые могут рассматриваться как средства доставки... Во время укуса комары инфицируют людей возбудителями особо опасных заболеваний", - сказал постпред РФ при ООН.

По его словам, зараженный военнослужащий будет неспособен выполнять поставленные задачи, "вследствие чего заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника".

Василий Небензя выступил с докладом о деятельности биолабораторий в Украине/ Скриншот

Также ранее в России оконфузились с новым фейком об опасных клещах. Так, министерство обороны РФ заявило, что американские специалисты в Украине якобы занимались изучением иксодовых клещей - переносчиков целого ряда особо опасных инфекций. Там заверили, что якобы "клещей собирали преимущественно на юго-востоке Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории России".

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