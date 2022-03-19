Самолет РФ свалился в болото: на Херсонщине дикие гуси "закрыли небо" от оккупантов

Самолет РФ рухнул после столкновения со стаей гусей

Российские оккупанты потеряли в Херсонской области военный самолет после того, как он столкнулся в воздухе со стаей гусей.

Очевидно, что несколько птиц поневоле стали на пути российской военной машины, говорится в сообщении Энергоатома в Telegram-канале.

Происшествие случилось в пятницу, 18 марта. О необычном инциденте рассказали очевидцы.

Отмечается, что стая гусей возникла на пути самолета оккупантов в районе Каланчака.

В сообщении подчеркивается, что одна или несколько птиц попали в мотор истребителя оккупантов, в результате чего он свалился в болото.

"Даже природа на стороне нашей страны! Однако гусей жалко!", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее с Сети рассказали историю о том, как простая украинка сбила российский дрон банкой с огурцами в Днепровском районе Киева.

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Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не с огурцами.

По словам Елены, в тот день она вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла первое, что попалось под руку, и метнула этим в него.