Самолет РФ свалился в болото: на Херсонщине дикие гуси "закрыли небо" от оккупантов

Несколько птиц попали в мотор истребителя оккупантов, в результате чего он разбился.
Российские оккупанты потеряли в Херсонской области военный самолет после того, как он столкнулся в воздухе со стаей гусей.
Очевидно, что несколько птиц поневоле стали на пути российской военной машины, говорится в сообщении Энергоатома в Telegram-канале.
Происшествие случилось в пятницу, 18 марта. О необычном инциденте рассказали очевидцы.
Отмечается, что стая гусей возникла на пути самолета оккупантов в районе Каланчака.
В сообщении подчеркивается, что одна или несколько птиц попали в мотор истребителя оккупантов, в результате чего он свалился в болото.
"Даже природа на стороне нашей страны! Однако гусей жалко!", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее с Сети рассказали историю о том, как простая украинка сбила российский дрон банкой с огурцами в Днепровском районе Киева.
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Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не с огурцами.
По словам Елены, в тот день она вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла первое, что попалось под руку, и метнула этим в него.