История с банкой солений - не фейк: киевлянка рассказала об уничтожении дрона РФ

Вражеский дрон сбили банкой соленых помидор / tutknow

В Сети рассказали историю о том, как простая украинка сбила российский дрон банкой с огурцами в Днепровском районе Киева. Тогда многие пользователи восприняли это как фейк.

Журналисты ресурса Лига нашли киевлянку, которая и сбила вражеский дрон. Вот только ее главным оружием стала банка с помидорами, а не с огурцами.

По словам Елены, в тот день она вышла на балкон покурить. Когда она увидела дрон, взяла первое, что попалось под руку, и метнула этим в него.

"Наверное, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как жаль те помидоры… Не знаю, откуда взялись байки об огурцах", — рассказала Елена.

Также она рассказала, что приняла решение остаться в Киеве, несмотря на активные боевые действия. Женщина работает в магазине бытовой химии и воспитывает двоих детей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за активных протестов жителей Херсона вооруженные российские захватчики покинули центр города.

Протестующие - числом в несколько тысяч - вышли на улицы Херсона с плакатами, украинскими флагами и скандировали патриотические лозунги.