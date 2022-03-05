В Киеве женщина бросила во вражеский дрон банкой огурцов и сбила его

В Киеве женщина сбила дрон РФ

В Киеве женщина с балкона сбила русский дрон. Она бросила в него баночкой с огурцами, сообщила Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская.

"Кого вы здесь увлечь пытаетесь?", - спрашивает Цыбульская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области украинские защитники сбили три вражеских вертолета и захватили военную технику противника.

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает, что рабочую технику сейчас перегоняют по городу, а мирным жителям не стоит паниковать.

"Не паникуйте! Сейчас идёт техника с Кульбакино с буквой "z". Это захваченная нами техника 3 вертолета врага есть( в смысле на земле сбитые уже)", - написал чиновник.

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