Российские захватчики уехали из центра Херсона после протестов местного населения

Центр Херсона / Колыхаев Игорь/Facebook

Из-за активных протестов жителей Херсона вооруженные российские захватчики покинули центр города. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление очевидцев.

Протестующие - числом в несколько тысяч - вышли на улицы Херсона с плакатами, украинскими флагами и скандировали патриотические лозунги.

В течение нескольких часов местные жители повторяли патриотические лозунги и призывали оккупантов вернуться в Россию. В ответ на это захватчики открывали огонь в воздух из автоматического оружия. Однако по состоянию на 13:00 российские оккупанты покинули центр Херсона.

В соцсетях сейчас активно распространяются видео, на которых видно, как протестующие идут по центральным улицам Херсона после ухода российских оккупантов.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия пыталась реализовать в Херсонской области "крымский сценарий" оккупации. С этой целью оккупанты организованы пророссийский митинг и завезли "массовку" с территории временно оккупированного полуострова Крым. Власть на всех уровнях и сами жители Херсона призывали горожан не участвовать в игрищах захватчиков.

В результате местная патриотическая общественность сорвали пророссийский митинг в Херсоне. Люди вышли с украинскими флагами, не побоявшись вооруженных российских военных.