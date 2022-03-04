УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Херсоне не состоялся митинг в поддержку "ХНР" - люди вышли на улицы с украинскими флагами

4 марта 2022, 19:53

Однако в городе назревает гуманитарная катастрофа.

Украинский митинг в Херсоне
Украинский митинг в Херсоне / IPC-Херсон

Планы российских оккупантов провести в Херсоне так называемый митинг за образование Херсонской народной республики провалился. Люди вышли на площадь с украинскими флагами.

Об этом сообщила вице-премьер министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук телеканалу "Рада", сообщает "Суспільне Херсон".

Она также отметила, что Херсон одним из первых в списке городов, в которых необходимо провести эвакуацию мирного населения.

"К сожалению, сегодня Россия не дает добра, чтобы начать эвакуацию в Херсоне. Они считают, что держат под контролем город, но это не так. Мы рассчитываем на Красный крест, мы обратились в Гутьерес. Президент с ним говорил, премьер вчера говорил с Красным Крестом в Женеве, мы обратились к лидерам мира и сегодня пытаемся сделать системной работу по гуманитарным коридорам. Ведь мы хотим вывезти детей, женщин, пожилых людей. Россия, искажая картинку, хочет выдать себя за миротворца, который, как она думает, помогает людям выжить. Все всё понимают, но нужно немного времени, чтобы мировое сообщество, равно как и мы, нажали в полной мере на Россию, чтобы создать такие коридоры", - отметила Верещук.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты после захвата Херсона начали ставить "растяжки" в городе.

Реклама

Читайте также:

viber
война в Украине вторжение России
Сейчас вы просматриваете новость «В Херсоне не состоялся митинг в поддержку "ХНР" - люди вышли на улицы с украинскими флагами». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Бригада разбита, комбриг драпанул: под Харьковом ВСУ уничтожили БТГ оккупантовБригада разбита, комбриг драпанул: под Харьковом ВСУ уничтожили БТГ оккупантов Украинские войска взяли в плен 2-е элитное подразделение РФУкраинские войска взяли в плен 2-е элитное подразделение РФ Украинский спецназ показал все, что осталось от "кадыровцев"Украинский спецназ показал все, что осталось от "кадыровцев" Путина вытащат из бункера и размажут асфальтовым катком, лучше будет, если это сделают сами россиянеПутина вытащат из бункера и размажут асфальтовым катком, лучше будет, если это сделают сами россияне Агония обанкротившегося фраер-фюрера: почему бессмысленно спасать РоссиюАгония обанкротившегося фраер-фюрера: почему бессмысленно спасать Россию

Последние новости

20:01

В Минцифре объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте

19:57

Оккупанты РФ пытаются окружить Киев, бьют ракетами по населенным пунктам – ГенштабВидео

19:55

Украина получит 668 млн евро от Европейского инвестиционного банкаВидео

19:53

В Херсоне не состоялся митинг в поддержку "ХНР" - люди вышли на улицы с украинскими флагами

19:26

Украина станет партнером Киберцентра НАТО

Реклама
19:25

Украина создала Гуманитарный штаб по вопросам помощи от иностранных партнеров

19:22

Трехдневная акция зарубежных украинцев No-Fly Zone Over Ukraine

19:19

В Мининфраструктуры рассказали, какие типы гуманитарных грузов приоритетны для Украины

19:19

Враг получил по зубам в Гостомеле: уничтожены десятки оккупантов РФ, захвачены трофеиВидео

19:07

"Мариуполь стирают с лица земли", - мэр города просит зеленый коридор

18:59

"Следующие дни будут хуже": РФ перебрасывает в Украину тяжелое вооружение — СтолтенбергВидео

18:55

Мэр Рубежного перестал выходить на связь, ему назначили замену

18:50

"Шанс вернуть то, что украли россияне": грузины призвали начать наступление на АбхазиюВидео

18:36

Россия открыла ящик Пандоры и теперь не знает, что с этим делатьмнение

18:35

Украинские военные сбили 74 самолетов и вертолетов оккупантов РФВидео

18:32

Поклонников "русского мира" и диверсантов в Украине ждет "сюрприз"Видео

18:24

Пока не поздно: Кулеба призвал НАТО не позволить Путину превратить Украину в СириюВидео

18:10

Шольц в разговоре с Путиным призвал прекратить войну в УкраинеВидео

18:05

"Тяжело для карманов россиян" - Ходорковский о санкциях

18:01

Россию намерены исключить из Всемирной туристической организацииВидео

Реклама
17:43

Планы рухнули: Россия рассчитывала захватить Украину за три дняВидео

17:43

Украинские бойцы повязали нардепа Шуфрича, который фотографировал позиции ВСУ

17:21

Литва призвала закрыть небо над украинскими АЭС

17:21

Дачу президента Зеленского обстреливали: упал обломок ракетВидео

17:15

В оккупированном селе на Черниговщине люди спели гимн Украины и осудили мародеров

17:09

Первые признаки того, что Россия выдыхается: почему противник больше не может активно наступатьмнение

17:05

"Русские, когда заходили в Украину, жили в иллюзии": Подоляк рассказал, зачем оккупантам пропаганда

16:55

Названы даты третьего этапа переговоров Украины с РФВидео

16:36

"Позорники, вам здесь не рады": жители Мелитополя вышли на улицы и гонят прочь оккупантаВидео

16:06

Во время штурма Запорожской АЭС кадыровцы застрелили несколько сотрудниковВидео

16:03

Два отряда российских войск в Киевской области вступили в танковый бой друг с другом

15:51

"Переговоры с Россией будут идти тяжело": Зеленский не пойдет ни на какие уступкиВидео

15:37

Путин совсем недооценил силу украинской армии - СтолтенбергВидео

15:27

В Украине решается судьба мира: режим Путина потерпит крушение сам или сгинет вместе со всем мироммнение

15:25

Праздник Теплого Алексея 2022: приметы, как выйти замуж и остаться молодойВидео

15:23

Закрытое небо: самолетов НАТО не должно быть в воздушном пространстве Украины - СтолтенбергВидео

15:06

В Энгергодар зашли российские военные: что там творитсяВидео

14:28

Подоляк рассказал о ядерном шантаже РФВидео

14:20

Вражеский "Солнцепек" захвачен: бойцы ВСУ отобрали у оккупантов мощное оружие

14:19

От самого большого самолета остались обломки: появились фото уничтоженной оккупантами Мрии

Реклама
13:39

Конечная цель вторжения Путина в Украину – геноцид украинского народамнение

13:36

Россия уже использовала 95% состава своих войск и несет потери на всех направлениях - Данилов

13:31

Обращение Николая Штейнберга к мировому сообществу ядерной энергетики

13:21

Арестович рассказал, каких побед удалось достичь в самых горячих точках УкраиныВидео

13:17

"Я буду первым, кто присоединится к ним": боксер Тайсон Фьюри готов воевать против РФ вместе с ВСУ

13:12

Украинская ПВО сбила вражеский самолет в Одесской области, пилота ищут

13:10

Российские оккупанты втайне зарывают в землю трупы своих солдат, убитых под Мариуполем - видеоВидео

12:56

Нет света, воды, отопления, связи: Мариуполь - на грани гуманитарной катастрофы из-за путинской орды

12:44

Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" затопили, чтобы не попал в руки врага

12:31

Хотят повторить сценарий "ЛДНР": оккупанты готовят в Херсоне провокационные митингиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять