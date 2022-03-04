В Херсоне не состоялся митинг в поддержку "ХНР" - люди вышли на улицы с украинскими флагами

Украинский митинг в Херсоне / IPC-Херсон

Планы российских оккупантов провести в Херсоне так называемый митинг за образование Херсонской народной республики провалился. Люди вышли на площадь с украинскими флагами.

Об этом сообщила вице-премьер министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук телеканалу "Рада", сообщает "Суспільне Херсон".

Она также отметила, что Херсон одним из первых в списке городов, в которых необходимо провести эвакуацию мирного населения.

"К сожалению, сегодня Россия не дает добра, чтобы начать эвакуацию в Херсоне. Они считают, что держат под контролем город, но это не так. Мы рассчитываем на Красный крест, мы обратились в Гутьерес. Президент с ним говорил, премьер вчера говорил с Красным Крестом в Женеве, мы обратились к лидерам мира и сегодня пытаемся сделать системной работу по гуманитарным коридорам. Ведь мы хотим вывезти детей, женщин, пожилых людей. Россия, искажая картинку, хочет выдать себя за миротворца, который, как она думает, помогает людям выжить. Все всё понимают, но нужно немного времени, чтобы мировое сообщество, равно как и мы, нажали в полной мере на Россию, чтобы создать такие коридоры", - отметила Верещук.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты после захвата Херсона начали ставить "растяжки" в городе.

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