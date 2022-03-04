"Пленные должны ощущать то, что чувствуют люди, которых они приехали убивать" - Бутусов о гуманизме Генштаба

Отправлять пленных домой до момента вывода войск, плохая идея - считает журналист.
Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал про недостатки и опасные стороны выдачи пленных российских солдат своим материям.
На свой странице в Facebook эксперт отметил, что такое решение Генштаба ВС может обернуться серьезными последствиями.
Бутусов подчеркивает, что каждый российский оккупант, который взял в руки оружие и вошел на нашу землю должен на собственной шкуре почувствовать все прелести содеянного.
"Пленные оккупанты должны чувствовать то, что чувствуют мирные украинцы, которых они приехали убивать. Российские матери должны приезжать и жить с ними в тех же городах, которые бомбит российская авиация, скрываться от воздушных атак. И звонить в Россию о своих впечатлениях", - отметил журналист.
Также он заявил, что как показывает опыт войны в Чечне все пленные и возвращенные офицеры возвращались воевать снова. Более того, возвращенные своим матерям пленные русские могут стать ценным источником разведывательной информации передавая детали боев и обстановку на территории.
"Поэтому, прошу, никаких российских военных до момента вывода войск не отдавать, это гуманизм, который будет очень дорого стоить", - подчеркнул Бутусов.
Ранее Главред писал, что советник глав Офиса президента Алексей Арестович заявил, что всеобщая мобилизация в России станет концом режима.
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