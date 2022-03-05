"Оккупанты, домой!": жители Херсона под звуки пуль останавливали колонну российской техники – видео

Безоружные люди буквально бросались под колеса вражеской техники, чтобы не пропустить ее.
В Херсоне безоружные жители пытались перекрыть дорогу для колонны российской военной техники.
Люди собрались с плакатами и кричали "Оккупанты, домой!". Соответствующее видео опубликовал в Telegram нардеп Алексей Гончарук.
Как видно в видеоролике, один из мужчин лег посреди дороги на асфальт, чтобы автомобиль захватчиков не мог поехать дальше. При этом на улице идет дождь, и под ногами стоит вода.
Другие жители города блокируют движение колонны, некоторые пытаются поговорить с российскими оккупантами.
Люди не отходят даже тогда, когда один из россиян несколько раз стреляет из оружия в воздух. Один из грузовиков оккупанта пытается объехать колонну и прорваться, но даже когда он набирает скорость – люди не сходят с дороги. В результате авто было вынуждено остановиться.
Оккупация Херсона
Русские захватчики вошли в Херсон 1 марта. Они сначала захватили железнодорожный вокзал и речной порт, а 3 марта захватили здание Херсонской ОГА.
Позже сообщалось, что враг после захвата Херсона начал ставить "растяжки" в городе. Горожан призвали быть осторожными.
В ночь на 4 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в аэропорту Херсона ВСУ накрыли огнем около тысячи российских оккупантов.
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