Постпред РФ в ООН Небензя разразился истерикой и сбежал перед выступлением Украины

Небензя на Совбезе ООН начал заливать пропаганду РФ и убежал перед выступлением Кислицы / Коллаж Facebook С. Кислицы, Reuters

Постоянный представитель страны-агрессора России при ООН Василий Небензя убежал перед выступлением постпреда Украины в Организации Сергея Кислицы. Российский деятель разразился истерикой и назвал, мол, "фейком" поставки Ираном беспилотников оккупантам, а украинский представитель призвал мир не допустить подрыва россиянами Каховской ГЭС.

В ходе заседания Совета безопасности ООН постпред РФ Небензя перед выступлением Кислицы сказал, что информация о поставках Тегераном беспилотников Москве для ударов по Украине якобы является "недостоверной". Причем российский "дипломат" выступил против расследования Организацией данного инцидента.

Небензя разразился порцией российской пропаганды и решил сбежать перед выступлением представителя Украины в ООН Сергея Кислицы.

Украинский дипломат Кислица извинился перед коллегами за то, что им пришлось выслушать представителя РФ. Он выразил надежду на исключение России из Совбеза ООН.

"Я рад то, что месяцы, не годы наших усилий убрать Россию из Совета Безопасности приносят свои плоды, по крайней мере сегодня посол покинул сейчас совет, но наступит день, когда России не будет и вовсе в Совбезе", - отметил он.

Кроме того, Кислица сказал в ООН, что Москва планирует взрыв Каховской ГЭС.

"Мы имеем информацию, согласно которой РФ готовит широкомасштабную катастрофу на юге Украины… Если российские террористы взорвут Каховскую ГЭС, более 80 населенных пунктов, включая Херсон, сотни тысяч людей окажутся в зоне быстрого затопления. Такая атака оставит ЗАЭС без воды для охлаждения", - объяснил ситуацию дипломат.

Также он назвал атаки страны-оккупанта РФ по энергетической инфраструктуре Украины терактом и призвал Совбез к превентивным действиям.

"Сейчас необходимо действовать срочно, чтобы у России не было шанса совершить еще один акт террора", - добавил Сергей Кислица и подчеркнул, что Совбез ООН должен установить на Каховской ГЭС мониторинговую миссию и вернуть персонал Украины для разминирования плотины.

Россия может подорвать Каховскую ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сказал, что у Киева есть сведения, согласно которым Россия планирует подрыв дамбы Каховской ГЭС и ее агрегатов. По словам главы государства, россияне готовят теракт, из-за которого могут пострадать сотни тысяч человек. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, среди которых и Херсон.

"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - подчеркнул гарант.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев считает, что возможный подрыв РФ Каховской ГЭС не отвечает принципу военной реальности. При таком сценарии оккупанты разрушат логистику своей группировки на правом берегу Херсонской области. По его словам, скорее всего, речь идет о попытке Москвы принудить Киев к переговорам на своих условиях.

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