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"А боевые гуси куда делись?": Россия обвинила США и Украину в разведении "боевых" клещей

7 июля 2022, 19:09

В России оконфузились с новым фейком про опасных клещей.

россия, клещ
В РФ запустили фейк про опасных клещей / pixabay

Министерство обороны России заявило, что якобы американские специалисты в Украине якобы занимались изучением иксодовых клещей – переносчиков целого ряда особо опасных инфекций

"Cпециалисты Техасского университета изучали в Украине иксодовых клещей – переносчиков целого ряда особо опасных инфекций (туляремия, лихорадка Западного Нила, конго-крымская лихорадка)", - цинично заявили в российском министерстве.

Там уверяют, что якобы "клещей собирали преимущественно на юго-востоке Украины, где расположены природные очаги инфекций, характерных для территории России".

В минобороны страны-агрессора заявили, что якобы это "совпало со стремительным ростом заболеваемости украинского населения клещевым боррелиозом, а также увеличением численности клещей в ряде приграничных с Украиной российских регионов".

В Telegram-канале NEXTA иронизирует над данным фэйковым сообщением, вспоминая заявления россиян о "секретных биолабораториях в Украине".

"Пропагандисты Кремля утверждали, что Украина якобы инфицировала птиц и отправила их в Россию. А боевые гуси куда делись?", - пишет NEXTA.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что задержка поступления оружия от Запада для контрнаступления ВСУ связана с тем, что на складах нет столько вооружений. Как только они будут пополнены, нужное украинской армии вооружение поступит в Украину за месяц, два-три.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. По его мнению, Путин полагает, что в такой ситуации Киев не сможет сблизиться с ЕС и НАТО и столкнется с трудностями восстановления государства после войны. Путин не сможет реализовать все свои цели и будет максимально затягивать военные действия.

По мнению военного эксперта Олега Жданов, президент РФ Владимир Путин будет работать над прямым подключением Беларуси к войне против Украины. При этом он также потребует от Минска и стран ОДКБ либо военной техники, либо войск для захвата украинского государства.

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