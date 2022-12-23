Россия должна быть исключена из Совбеза ООН - глава Евросовета

Мишель отметил, что уже до начала боевых действий в Украине концепт безопасности ООН "сильно барахлил" и имел немало трудностей.

Шарль Мишель / Reuters

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Организации Объединенных Наций необходимо разработать процедуру прекращения членства стран в Совете Безопасности ООН.

По его словам, это считается невозможным, поскольку "приведет в тупик сам концепт безопасности ООН".

В интервью RTVI Мишеля отметил, что Россия должна быть исключена из Совбеза за нарушения международного права.

"Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиющим образом нарушает международное право. С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете Безопасности", – сказал он.

Мишель отметил, что уже до начала боевых действий в Украине концепт безопасности ООН "сильно барахлил" и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем.

"Мы видим, что Африканский континент очень мало или очень плохо представлен в структурах ООН, то же самое можно сказать и про Латинскую Америку. И думаю, что однажды наступит обсуждение глубокой реформы системы ООН", - добавил глава Евросовета.

Напомним, Генасамблея ООН 14 ноября обязала РФ выплатить Украине репарации за ущерб, который был нанесен во время полномасштабной войны, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Также в ООН призвали создать международный механизм для возмещения всех убытков, который будет включать в себя создание такого "реестра убытков". В нем будут регистрироваться все доказательства ущерба, нанесенного физическим, юридическим лицам, а также государству.

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