Евросоюз может ввести санкции на российское золота - Шарль Мишель

ЕС может ввести санкции против российского золота / Reuters, depositphotos

Евросоюз может рассмотреть возможность введения санкций против России. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Reuters.

Именно об этом говорили страны "Большой семерки". Они предлагают запретить импорт российского золота.

"Что касается золота, мы готовы углубиться в детали и посмотреть, возможно ли нацелить санкции в отношении золота на российскую экономику, а не на нас самих", - сказал Шарль Мишель.

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Шестой пакет санкций ЕС против России

3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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