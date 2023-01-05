ВСУ отбросили оккупантов за пределы Бахмута - глава Донецкой ОВА

Российские захватчики отброшены на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города. При этом Бахмут разрушен на 60%.

Бахмут разрушен на 60% / Фото Instagram

Российские оккупанты штурмуют Бахмут Донецкой области уже полгода. Более 60% города разрушено в ходе боев. Сейчас захватчики отброшены на свои предыдущие позиции, то есть за пределы города. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

По его словам, в среду в результате обстрелов города погибли два мирных жителя.

"Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться. Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен. И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица – две женщины – погибли", - сказал Кириленко.

"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города", - отметил глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что сейчас оккупанты находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава.

Ситуация в Бахмуте

Главарь частной военной кампании Вагнера Евгений Пригожин придумал нелепое оправдание провальным действиям оккупантов в Бахмуте. По его словам, украинские военные якобы создали "пятьсот линий обороны". При этом российские террористы пожаловались на то, что оккупантам уже не хватает вооружений и боеприпасов.

В Институте изучения войны считают, что "повар" Путина фактически признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут.

Заместитель командира 3-го батальона "Свобода" в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко рассказал, что российские оккупанты, которые пытаются штурмовать под Бахмутом в Донецкой области, несут огромные потери. Их штурмовые группы теряют 80% своего состава.

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