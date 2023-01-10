Оккупанты захватили часть Соледара, ВСУ не покидают город - Арестович

По данным советника Офиса президента, российским оккупантвм удалось захватить восточные окраины Соледара.

РФ пытается захватить Соледар / Коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытаются захватить Соледар неподалеку Бахмута в Донецкой области. Продолжаются ожесточенные бои за город. Врагу удалось продвинуться вперед и захватить часть Соледара. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Он отметил, что сейчас Соледар находится в "полуохвате".

"Восточные окраины под противником, но но центр, север, северо-запад и юго-запад держится. Задача противника полуохватом охватить город, окружить и принудить наши войска отойти или закрыть их в "котел" и там уничтожить", - сказал Арестович.

Он также добавил, что РФ взяла под огневой контроль дорогу Бахмут - Соледар. Это затрудняет снабжение украинских военных, так как враг может обстреливать машины.

Если оккупанты будут продвигаться вперед, то украинское командование может дать военным команду об отходе.

"Это "успех", в том числе пропагандистсткий. Но этот "успех" не влияет на ход войны. Это очень дорогая игрушка, которая будет оплачена десятками тысяч жизней российских солдат и подобный способ войны перспективы не имеет. Пропагандисты попытаются выкрутить: "Раз взяли Соледар, пусть и с потерями, то возьмем и Бахмут, а после Бахмута и все остальное". Но хочется напомнить, что так называемая "ДНР", которую они хотят завершить, таких городов, как Соледар и Бахмут, еще штук 20", - сказал Арестович.

Он считает, что оккупантам придется "положить" 700 тысяч солдат, чтобы приблизиться к захвату всей Донецкой области.

Арестович также добавил, что оккупанты сейчас сконцентрировались на Соледаре, потому что его легче захватить, чем Бахмут.

Ситуация в Соледаре

Ранее сообщалось, что Россия бросает невероятное количество своих солдат на восточный участок фронта. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Соледар, Бахмут и Восток в целом сейчас держатся, но бои идут тяжелые.

На Донетчине российские войска вечером 9 января начали мощный штурм Соледара. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, штурм начался после того, как оккупантам не удалось оккупировать город.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Как сообщил Зеленский, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие. Он отмечает, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, там вся земля усеяна трупами российских захватчиков.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию наемников как эффективной боевой силы.

Другие новости: