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"Нужно приложить невероятные усилия": эксперт рассказал, будет ли захват Бахмута после Соледара

10 января 2023, 20:28
У ВСУ есть все шансы отбить атаки оккупантов в Соледаре и под Бахмутом.
Бахмут, российские военные
Может ли РФ захватить Бахмут / Коллаж фото соцсети, Минобороны РФ

Российское командование сконцентрировало своих оккупантов в районе Соледара. Существует мнение, что эта перегруппировка может привести к дальнейшему "взятию Бахмута". Однако у РФ не получится это сделать, так как оккупанты потерпят поражение и будут вынуждены остановиться. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский, сообщает ТСН.ua.

После неудачных попыток оккупанты будут переходить к менее интенсивным боям.

"Соледарская перегруппировка не может способствовать (окружению Бахмута – Главред). Если мы посмотрим на линию боевого столкновения, будет видно, что для того, чтобы окружить Бахмут из района Соледара, то нужно приложить еще невероятные усилия. И у меня большие сомнения, что у российских войск есть такие силы", – сказал Грабский.

Стоит отметить, эксперт убежден, что у ВСУ есть все шансы отбить атаки оккупантов.

"Противник будет продвигаться там в местности, достаточно застроенной, поэтому ля маневров у него там пространства недостаточно. И надо понимать, что там оборона наша готовилась не один год, и мы может противостоять противнику", - добавил эксперт.

Грабский не исключает, что РФ сможет переформировать свои войска и перебросить дополнительные силы на этот участок благодаря частичной мобилизации. Однако это может не принести желаемого для Кремля результата.

"Они будут вынуждены остановиться, как в свое время они остановились в районе Белогоровки Луганской области после довольно отчаянных попыток штурмовать Северодонецк, Лисичанск. Да, их захватили, но в дальнейшем их наступательного потенциала уже просто не хватило, и они вынуждены были остановиться", - сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что на это участке уже наблюдается серьезное снижение активности боев.

Ситуация в Соледаре

Ранее сообщалось, что Россия бросает невероятное количество своих солдат на восточный участок фронта. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Соледар, Бахмут и Восток в целом сейчас держатся, но бои идут тяжелые.

На Донетчине российские войска вечером 9 января начали мощный штурм Соледара. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, штурм начался после того, как оккупантам не удалось оккупировать город.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Как сообщил Зеленский, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие. Он отмечает, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, там вся земля усеяна трупами российских захватчиков.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию наемников как эффективной боевой силы.

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