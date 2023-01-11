Соледар не захвачен РФ: Череватый опроверг заявления оккупантов

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый призвал ждать официальной информации от Генштаба.

Сергей Череватый заявил, что Соледар не захвачен оккупантами / Фото facebook.com/sergij cerevatij

Заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности. Враг не контролирует город.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает Суспільне.

"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", - сказал Череватый.

Как известно, Бахмут и Соледар Донецкой области остаются самыми горячими точками фронта.

Ситуация в Соледаре

Вечером 10 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре. По ее словам, в рядах российских войск очень много потерь.

Советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что врагу удалось продвинуться вперед и захватить часть Соледара. За город идут ожесточенные бои.

В британской разведке сообщали, что российские захватчики бросают много сил на захват Соледара. Этот населенный пункт нужен им для того, чтобы окружить Бахмут, который оккупантам не удается захватить уже на протяжении нескольких месяцев.

За прошедшие четыре дня российские военные и силы частной военной компании "Вагнера" провели тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города, говорилось в сообщении Министерства обороны Великобритании.

11 января в Институте изучения войны заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

Напомним, в США считают, что "одержимостью" России и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Бахмутом руководят руководят финансовые мотивы. "Повар Путина" заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи города Бахмут.

Бахмут: месторождения и предприятия Рядом с Бахмутом расположено крупнейшее соляное месторождение в Европе - Артемовское, площадь которого составляет 179 квадратных километров. Запасы соли — 15 648 млн тонн. Проектная мощность 2,25 млн тонн соли в год. Содержимое NaCl в солях составляет 98-98,3%. Добыча осуществляется в пяти шахтах на глубинах 150—280 м. Осваивает богатейшее месторождение каменой соли предприятие "Артемсоль". Кроме того, на территории городского совета Бахмута находятся уникальные месторождения огнеупорных глин и чистых гипсов. В Бахмуте работает единственный в Украине завод по обработке цветных металлов; машиностроительный завод "Вистек" - один из крупнейших производителей сварочных электродов, сварочной проволоки, высокопрочных цепей и скребковых цепей для горно-шахтного оборудования. Завод "Артемовск вайнери" - крупнейший по выпуску игристых (шампанских) вин классическим бутылочным методом.

Другие новости: