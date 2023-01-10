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Армия РФ заняла большую часть Соледара и хочет окружить Бахмут – британская разведка

10 января 2023, 10:29
Оккупанты пытаются обойти Бахмут с севера и разрушить украинские пути сообщения. Именно для этого захватчикам нужен Соледар, где идут бои.
Российские военные, Соледар
Армия РФ заняла большую часть Соледара, отмечают в разведке Британии/ Минобороны РФ, скрин

Российские захватчики бросают много сил на захват города Соледар на Донетчине. Этот населенный пункт нужен им для того, чтобы окружить Бахмут, который оккупантам не удается захватить уже на протяжении нескольких месяцев.

За прошедшие четыре дня российские военные и силы частной военной компании "Вагнера" провели тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке отмечают, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Соледар расположен в 10 километрах к северу от Бахмута.

Также отмечается, что в Соледаре велись бои за входы в заброшенные 200-километровые тоннели соляных шахт, которые проходят под районом. В британской разведке предполагают, что и украинская, и российская сторона пытаются контролировать эти входы, ведь боятся, что другая сторона может их использовать для проникновения в тыл.

В то же время британская разведка отмечает, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Ситуация в Соледаре на Донетчине

Ранее сообщалось, что Россия бросает невероятное количество своих солдат на восточный участок фронта. Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Соледар, Бахмут и Восток в целом сейчас держатся, но бои идут тяжелые.

На Донетчине российские войска вечером 9 января начали мощный штурм Соледара. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, штурм начался после того, как оккупантам не удалось оккупировать город.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января провел заседание Ставки верховного Главнокомандующего. Как сообщил Зеленский, главное внимание на Ставке было уделено ситуации в Донецкой и Луганской областях, а именно тем направлениям, которые сейчас наиболее горячие. Он отмечает, что оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, там вся земля усеяна трупами российских захватчиков.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что "повар Путина", основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует сообщения об "успехах" в Соледаре, чтобы укрепить репутацию наемников как эффективной боевой силы.

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