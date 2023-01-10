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Ставка РФ на "Вагнера" – знак отчаяния: в США заявили, что боевики Пригожина не изменят исход войны

10 января 2023, 09:31
Кремль, похоже, пребывает в отчаянии и все чаще использует радикальные силы для переброски их на войну против Украины, отметили в Госдепе США.
ЧВК Вагнера, Пригожин
Боевики ЧВК Вагнера не смогут изменить ход войны в пользу России - Госдеп США / СБУ, скриншот

Усиление роли боевиков частной военной компании Вагнера и превращение ее главаря Пригожина в отдельный центр влияния указывает на то, что агрессор Кремль, вероятно, пребывает в состоянии отчаяния из-за неудач на войне против Украины. Россия все чаще использует радикальные силы на поле боя. Однако такая тактика не изменит исхода войны. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

В ходе брифинга Госдепа он сказал о том, что усиление роли ЧВК Вагнера и ее главаря Пригожина "свидетельствует о том, что россияне все чаще обращаются ко все более радикальным средствам для перебрасывания сил в Украину".

По словам представителя ведомства, такие действия, скорее, указывают на отчаяние в Кремле. Использование наемников на войне России против Украины не изменит ее исхода.

"Многие из этих бойцов - не высококвалифицированные пехотинцы, а заключенные, во многих случаях обвиненные и осужденные за тяжкие, насильственные преступления. Они воюют в Украине, потому что им пообещали помилование. Это само по себе отвратительно. Мы указали на то, что это попахивает отчаянием. И это не поменяет исход войны", - подчеркнул Нед Прайс.

Бои за Соледар

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сыркий 9 января заявил, что оккупант Россия бросила на захват Соледара самых подготовленных боевиков ЧВК Вагнера и пыталась штурмовать город со всех сторон.

Украинские военные мужественно отбили атаку и отбросили российских захватчиков.

Замминистра обороны Анна Маляр вечером того же дня сказала, что российские оккупанты предприняли еще одну попытку штурма Соледара.

Россияне применили большое количество групп штурмовиков из самых сильных резервов боевиков ЧВК Вагнера.

В Генштабе ВСУ в сводке на утро, 10 января, сообщили, что украинские воины отбили атаки оккупантов РФ в Соледаре и Бахмуте. Противник продолжает наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Смотрите видео ТСН - карта боев на 10 января: в Соледаре и Бахмуте продолжаются тяжелые военные действия

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