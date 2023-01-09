"Оккупантов сносим, уничтожили более 100 россиян": десантник ВСУ об обороне Соледара

Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма Соледара и бросил в бой наиболее профессиональные отряды наемников.

Бойцы ВСУ рассказали об обороне Соледара / Facebook/46oaembr

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил военнослужащих, которые удерживают оборону в районе Бахмута и Соледара, сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

В Соледаре Сырский непосредственно предпринял конкретные меры по организации обороны, усилив направления переброской дополнительных подразделений, сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", - подчеркнул Сырский.

Подробности обороны Соледара

В свою очередь вкраинский военнослужащий с позывным "Борода" рассказал, что Соледар находится под полным огневым контролем бойцов 46-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, а противник в попытке атаковать позиции украинских защитников несет значительные потери.

По его словам, несмотря на новую тактику врага, оккупанты разбегаются под ударами бойцов ВСУ. Украинский защитник уточнил, что его рота уничтожила более 100 оккупантов.

"Борода" говорит, что Противник хочет зацепиться за позиции в зданиях Соледара, пытаясь с разных сторон днем и ночью любой ценой продвигаться вперед.

"Город Соледар полностью под огневым контролем 46-ой аэромобильной бригады ДШБ Вооруженных сил Украины. То что они продвигаются и заселились в отдельные дома… это не является укрепрайоном, и сносится это очень просто и быстро", — добавил боец ВСУ.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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